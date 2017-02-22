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Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017, 16:16
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Власть
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Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества

В поздравлении, в частности, говорится: «Дорогие рязанцы!

От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник тех, кто верой и правдой служит России сегодня, и дань памяти тем, кто отстаивал ее интересы на протяжении всей истории страны, ведь во все времена защита Родины была святым долгом каждого человека.

Рязань носит почетное звание «Город воинской доблести». Ратные подвиги рязанцев навсегда останутся в летописи нашей страны. Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

Рязань по праву называют столицей ВДВ. В нашем городе находится уникальное высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова. Мы гордимся теми, кто сегодня находится вдали от дома, охраняя мир и покой страны, теми, кто любит свою Родину, готов до конца исполнить свой долг.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания!»

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11:44
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11:35
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11:29
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11:29
Сотрудник одной из колоний Рязанской области за взятку пронес на территорию спецучреждения 10 сим-карт
11:27
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