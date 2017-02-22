В первом чтении принят новый закон об Общественной палате Рязанской области

На заседании областной Думы 22 февраля депутаты рассмотрели проект областного закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области».

Необходимость разработки законопроекта связана с изменениями федерального законодательства. Министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев отметил, что документ разработан в связи с принятием Федерального закона №183-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и в целях реализации положений Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и соответствующего регионального закона.

Документ предполагает ряд нововведений. Так, срок полномочий членов нового состава Общественной палаты увеличивается до трех лет против сегодняшних двух. Также в числе главных новелл – определение гражданско-правового статуса и функций аппарата Общественной палаты. Он будет являться государственным учреждением либо подразделением госучреждения в соответствии с распоряжением правительства области. В настоящее время аппарата у Общественной палаты нет, частично организационно-технические вопросы решает министерство по делам территориальных образований и общественных объединений.

Председатель комитета облдумы по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников отметил, что законопроект обсуждался на рабочем совещании с участием всех заинтересованных сторон, был внесен ряд предложений по поправкам, которые будут внесены ко второму чтению.

– Законопроект разработан на основе предыдущего закона с учетом изменений федеральных норм. Думаю, что формирование Общественной палаты в соответствии с внесенными изменениями даст новый толчок к развитию института гражданского общества, – подчеркнул Алексей Просянников.