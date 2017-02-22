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22.02.2017, 16:24
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Общество
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В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы

Автор фото: Дмитрий Осинин | В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
Фото: Дмитрий Осинин.

На площадь Победы, к монументу, пришли руководители области и Рязани, ветераны Великой Отечественной войны и нынешние защитники Отечества, кадеты школ, представители общественных организаций. На пост №1 заступил почетный караул детско-юношеского центра «Звезда».

Цветы к Вечному огню возложил временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов и Герой Советского Союза Альберт Слюсарь. Цветы к Вечному огню возложили от правительства области, областной Думы, администрации Рязани и Рязанской городской Думы, а также представительств федеральных органов власти в регионе, учреждений, предприятий, учебных заведений. Пришли на площадь Победы и родственники тех, кто участвовал в Великой Отечественной войне.

Церемония возложения цветов продолжилась на площади Маргелова, у памятника погибшим в локальных войнах. Здесь вспомнили о тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в других «горячих точках». На мраморных плитах памятника, построенного в 2000-м году, золотом выбиты имена 248 воинов, погибших при выполнении воинского долга.

Взвод десантников Почетного караула прошагал под звуки марша «Прощание славянки», отдавая честь и павшим в боях за Родину, и тем, кто сегодня стоит на защите Отечества. Далее торжества продолжились в концертном зале Рязанской областной филармонии.

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