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Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017, 16:59
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Общество
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В Рязани проверили состояние дорожного покрытия на более чем 30 улицах

В городе проходит инвентаризация муниципальных дорог. Соответствующее поручение дал глава администрации Рязани Олег Булеков. Как сообщает сайт городской администрации, по состоянию на 22 февраля проверки провели на более 30-ти улицах областного центра, в том числе магистральных. На 13 участках, где выявлены значительные нарушения асфальтового покрытия, ямы засыпают щебнем. Там, где работы невозможно провести из-за луж, устанавливают предупреждающие знаки. В настоящее время знаки установлены на участках улиц Большая, Мервинская, Зубковой.

Первичная инвентаризация муниципальных дорог будет завершена в кратчайшие сроки. По оценке специалистов, эти временные меры позволят повысить безопасность дорожного движения до начала сезонной ремонтной кампании.

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