Новый областной закон позволит вовлекать в сельхозоборот в Рязанской области мелиорированные земли

На заседании областной Думы 22 февраля депутаты поддержали во втором, окончательном чтении изменения в статью 3 областного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории Рязанской области».

В первом чтении документ был принят в январе 2017 года, за прошедшее время он был доработан и дополнен поправками.

Существовавшая до сих пор редакция закона ставила некоторые ограничения при вовлечении в оборот мелиорируемых земель: в нем был строго установлен минимальный размер образуемых новых участков из состава искусственно орошаемых или осушаемых земель – 100% от конкретного мелиорируемого участка. Проблема же в том, что площадь невостребованных земельных долей, которые можно было бы передать новым собственникам, в большинстве случаев гораздо меньше размеров мелиоративных систем. Новая редакция закона снимает эту преграду: минимальный размер искусственно орошаемого или осушаемого участка теперь может соответствовать площади земельной доли, определенной на момент бесплатной передачи сельхозугодий при реорганизации колхозов и совхозов и приватизации государственных сельскохозяйственных организаций.

Общая площадь мелиорированных земель на территории Рязанской области по состоянию на 1 января 2016 года – 125,01 тыс. га, из них орошаемые – 24,42 тыс. га, осушаемые – 96,59 тыс. га.