Областная общественно-политическая газета
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Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017, 17:05
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Власть
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В бюджет Рязанской области внесены изменения

Поправки в закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» внесены областной Думой на заседании 22 февраля.

Как пояснила министр финансов региона Марина Наумова, необходимость правки обусловлена принципиальным изменением порядка предоставления субсидий регионам.

Всего доходная и расходная части бюджета пополняются на 59,9 млн. рублей целевых средств, дополнительно поступающих из федерального центра. В их числе – субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (56,1 млн. рублей), на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи (2,5 млн. рублей), на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (1 млн. рублей), на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства (250 тыс. рублей).

Кроме того, 37,8 млн. рублей предусмотрено для софинансирования федеральных средств на строительство детского сада в микрорайоне Семчино г. Рязани, 1,6 млн. рублей – на софинансирование капитального ремонта гидроузла на реке Лыбедь в областном центре.

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