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22.02.2017, 18:01
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Общество
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День Защитника Отечества в Рязани отметили большим праздничным концертом

Автор фото: Александр Королев | День Защитника Отечества в Рязани отметили большим праздничным концертом
Фото: Александр Королев.

Торжество, приуроченное к наступающему 23 февраля, прошло сегодня в областной филармонии. На него были приглашены участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны локальных войн и военных конфликтов, военной службы, жители блокадного Ленинграда, кадровые военные.

В торжестве принял участие временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов. Выступая, он назвал 23 февраля праздником настоящих патриотов, мужественных, сильных людей, готовых защищать свою Родину от любых угроз, отстаивать свободу и независимость государства. Глава региона подчеркнул, что на рязанской земле сильны военные традиции: здесь и прославленное училище ВДВ, и 137-й парашютно-десантный полк, и центр боевого применения и переучивания летного состава. Николай Любимов отметил и коллективы рязанских предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих продукцию, отвечающую мировым стандартам, являющуюся конкурентоспособной на российском и международном рынках.

– День защитника Отечества – повод, чтобы на ярких примерах еще раз продемонстрировать современному поколению, что своими вооруженными силами нужно дорожить и крепить их мощь. Это особенно важно сегодня, когда страна переживает непростое время: усиливаются военные риски, предпринимаются попытки исказить историческую правду о роли нашего государства в освобождении мира от фашизма, – сказал глава региона.

Николай Любимов вручил региональные награды кадровым военным Рязанского гарнизона, а также представителям областного военного комиссариата.

Торжество продолжилось большим праздничным концертом.

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