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Главная страница / Новости Рязани и области
22.02.2017, 19:00
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Власть
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Николай Любимов дал первое интервью рязанским журналистам

Беседа временно исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николая Любимова с представителями региональных СМИ состоялась перед торжеством по случаю Дня защитника Отечества, в котором глава региона принимал участие
Автор фото: Александр Королев | Николай Любимов дал первое интервью рязанским журналистам
Фото: Александр Королев.

Отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов сказал, что в первоочередных планах у него продолжение знакомства с Рязанщиной и ее людьми, реализация уже начатых инвестиционных проектов, привлечение в регион новых инвесторов. Особое внимание Николай Любимов собирается уделять обеспечению кадровой и инфраструктурной составляющей инвестпроектов. Николай Любимов отметил, что в регионе намечено порядка 42 инвестиционных проектов, на сумму более чем 40 миллиардов рублей.

– Все эти проекты надо продолжать, работа не должна останавливаться. Кроме того, нужно разрабатывать и новые проекты, открывать новые возможности, – подчеркнул глава региона.

Также в ближайших планах временно исполняющего обязанности губернатора – встречи с руководством городов и районов области. И уже с марта начнутся поездки Николая Любимова в районы для знакомства с положением дел в муниципалитетах области. В первую очередь глава региона намерен посетить крупные районы.

Николай Любимов поделился с журналистами и личными планами. По его словам, супруга приедет в регион уже в ближайшее время, а дочери – в начале лета, когда завершат учебный год.

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№ 32 (5319) от
22 февраля 2017
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