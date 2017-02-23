А здесь тишина…

Чернеет лес, теплом разбуженный… Природу и охоту показывают рязанцам тульские художники

В областном художественном музее им. И.П. Пожалостина открылась выставка работ тульских художников Владимира Голубова (живопись) и Александра Черенкова (скульптура). В зале представлено более семидесяти произведений. Экспозиция приурочена к Году экологии в России. Авторов связывает давняя дружба. Оба увлекаются охотой, и у каждого это занятие нашло отражение в т­ворчестве.

Владимир Голубов закончил Рязанское художественное училище и Московский художественный институт им. В.И. Сурикова. Работает в реалистической манере в жанрах пейзажа и натюрморта. Живопись мастера отличается тонкими переходами цветовых и световых границ, свободной игрой тональных отношений. Художник много времени проводит в Архангельской области на Кенозерье – замечательном уголке русского Севера. Здесь, в уединении, в деревенском доме с мастерской из-под кисти художника рождаются полные тишины жемчужно-снежные зимние пейзажи. С помощью сдержанных и неброских красок Владимир Голубов передает глубину пространства и воздушность дали. Свои произведения он создает только с натуры. И охотничьи мотивы – частый фрагмент наблюдения природы. Живописные полотна художника не раз выставлялись в нашем городе.

А вот творения Александра Черенкова – скульптуру малых форм, рельефы, декоративные композиции – рязанцы видят впервые. Автор работает в анималистическом жанре и добивается точной и выразительной передачи облика животного, его позы, силуэта. У Черенкова нет специального художественного образования, и творчеству он посвящает свободное время. Охота и природа для него – одновременно сфера профессиональной деятельности и тема для творчества. Он – кандидат биологических наук, директор Тульского института агробизнеса, занимается экологией и природоведением. Несмотря на то что родина художника – Тульская область, рязанский край стал для него родным и близким. На протяжении трех лет он занимался здесь разработкой перспективного плана развития охотничьего хозяйства региона. За это время подробно изучил ландшафтные характеристики края, познакомился со многими людьми. Можно сказать, объездил Рязанскую область вдоль и поперек.

– Одна из главных задач нашей совместной с Владимиром Голубовым выставки – показать, что охота – это охрана природы и животного мира, а вовсе не уничтожение зверей и не забава для богатых людей. Это нормальный исторически обоснованный вид деятельности, в котором есть своя поэзия и который одновременно с изобразительным искусством вошел в нашу историю, – считает Александр Черенков.