Отрава на дороге

Как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость

Управлением Роспотребнадзора по Рязанской области организована работа по контролю за безопасностью стеклоомывающей жидкости. С начала года проверено около 200 объектов, которые реализуют стеклоомывающую жидкость. Третья часть отобранных и исследованных проб – с содержанием метанола, превышающим нормативные показатели в 3,5 – 1500 раз.

В ходе проверок за оборотом стеклоомывающих жидкостей также были выявлены нарушения требований к маркировке (отсутствие информации на упаковке о номере партии), на реализуемую продукцию отсутствовали необходимые сопроводительные документы, ценники и др.

На вышеуказанную продукцию наложен арест, продукция изъята из оборота. На ответственных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, наложены штрафные санкции. Соответствующая информация направлена в следственные органы.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области информирует, что в период использования автомобилистами стеклоомывающих жидкостей следует обращать внимание на качество реализуемой продукции. В качестве основного сырья при производстве стеклоомывающих жидкостей используется изопропиловый спирт, который имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон. Допустимое содержание метилового спирта (метанола) в стеклоомывающих жидкостях в концентрации не более 0,05%, что обеспечивает ее безопасность при применении по назначению. Метанол обладает слабым запахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, экономически выгоден. Однако метанол – сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаза. В воздушной среде салона автомобиля могут накапливаться небезопасные концентрации метанола и вызывать отравления химической этиологии. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании.

По данным статистической отчетности, в структуре острых отравлений спиртсодержащей продукцией за 2016 г. отравления метанолом составили 2,6%, все случаи были со смертельным исходом. На телефон «горячей линии», электронный адрес Управления Роспотребнадзора по Рязанской области поступило 12 обращений граждан по вопросу реализации стеклоомывающих жидкостей. По данным обращениям проведены проверки, приняты соответствующие меры, даны разъяснения гражданам.