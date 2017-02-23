Познавательный троллейбус

Инспекторы ГИБДД предложили рязанским школьникам занимательный маршрут

В Рязани при поддержке администрации города стартовал совместный проект ГИБДД и областной библиотеки им. Горького, благодаря которому школьники смогут лучше узнать родной город и на практике изучить Правила дорожного движения.

Организаторы провели для школьников младших классов познавательную экскурсию по городу на специально выделенном троллейбусе. Инспекторы ГИБДД рассказали детям о Правилах дорожного движения и на наглядных примерах объяснили, как избегать нарушений и правильно вести себя на дороге. Представители библиотеки, в свою очередь, рассказали о достопримечательностях Рязани и интересных фактах из истории города.

В завершение экскурсии школьникам вручили памятные и полезные подарки – световозвращающие браслеты, которые особенно актуальны в зимний период, когда продолжительность светового дня невелика и темнеет рано. Дети поблагодарили за полезную экскурсию и выразили желание ответственно относиться к собственной безопасности на дороге.

– В первую поездку на познавательном троллейбусе по рязанским улицам отправились учащиеся школы №72 города Рязани, – говорит инспектор по пропаганде ОБ ДПС УМВД России по Рязанской области Александра Тюрина. – Поездка ребятам очень понравилась и, главное, была полезной. Следующий рейс познавательного троллейбуса запланирован на среду, 1 марта. Нашими пассажирами станут учащиеся одной из школ микрорайона Дашково-Песочня.