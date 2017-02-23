В четырех измерениях

В самой крошечной картинной галерее Рязани проходят выставки талантливых художников

Художники не могут жить без выставок, а потому используют любые возможности, чтобы показать людям свое творчество. Регулярно устраиваются экспозиции и в самой маленькой картинной галере Рязани – в арт-салоне «Хобби» на улице Соборной, 13.

Все пространство – полтора метра в ширину да четыре в длину, но и на этой площади ученики студии живописи «Хобби» сумели показать свыше трех десятков работ. Ученики – это уже взрослые, сложившиеся люди с собственным мировоззрением. Различным техникам рисования обучает их опытный наставник, член Союза художников России Александр Оконечников. Четыре художника, четыре творческих состояния, четыре техники.

Сергей Вахрушев, по специальности инженер, представил свою графику на тему быта и окружающих вещей. Они общаются с человеком на каком-то глубинном, бытийном уровне. Преподаватель радиоуниверситета Ольга Такижбаева пишет в технике импрессионизма, ее полотна навевают покой и тонкую грусть уходящих мгновений – и кажется, что лучше ромашковых полей ничего в жизни не найдешь. Менеджер по туризму Татьяна Мезенцева восхищается необъятной стихией моря, пишет маслом. Актриса Зоя Пятницкая уходит своими работами в символизм. Если она пишет голубого кита, то это – о космосе, если деревья – то о вечном. Искусство для нее – средство постижения мира и осуществления в нем собственного предназначения.

– Живопись раздвигает рамки моей основной работы в театре, – говорит актриса Театра на Соборной Зоя Викторовна Пятницкая. – Картины вбирают в себя то, что не удалось выразить в слове, пластике, звуке. Роли – это зыбкая субстанция, и остается еще фактор возраста... Живопись вернула меня в тот период жизни, когда нужно учиться и постигать. Возвращаясь в юность, мы возрождаемся. Я люблю философскую живопись, то есть «зашагивание» в иные миры, и чувствую, что это путь к какой-то главной картине жизни, которая уже существует в непроявленном времени, но уже задумана. Осталось ее написать.

Если в каждом рисунке – Вселенная, какое значение имеют для нас размеры картинных галерей?