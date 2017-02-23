Красота традиции

В Рязани состоялся второй православный Сретенский бал

Устроить лучшее будущее невозможно без памяти об уроках прошлого. Так считают сотрудники отдела по делам молодежи Рязанской епархии. Чтобы просвещать юношей и девушек и прививать любовь к Родине и вере, они проводят просветительские встречи. Бал, приуроченный к церковному празднику Сретения Господня, состоялся в городе уже во второй раз.

Торжество прошло в актовом зале Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. Гостями вечера стала молодежь Рязани, а также Рыбновского и Пронского районов. Среди них были члены православного молодежного общества «Гранат». Предварительно ребята посещали занятия, которые проводили хореографы школы танцев Губернского бала.

– Я готовлюсь к годовому Губернскому молодежному балу. На занятиях нам рассказали об этом празднике, и я решила прийти и узнать что-то новое о нашей истории и культуре, – поделилась Ольга Пшеничникова. Ее спутником на торжестве стал Евгений Нефедьев, который уже пять лет состоит в обществе «Гранат».

Организаторы подготовили для гостей обширную культурную программу. Председатель отдела по делам молодежи епархии, иерей Павел Коньков говорил молодым людям о важности знания родной культуры. Затем ведущие рассказывали об истории балов в стране, а также о «последнем бале царской России». Он состоялся в 1903 году, и на нем присутствовал император Николай II с семьей. Роскошное костюмное действо в русском народном стиле стало яркой страницей русской истории начала XX века. Танцоры на Сретенском балу воспроизвели самые знаменитые народные танцы – кадрили, «Сударушку», «Русский лирический» и другие. Дополнили программу музыкальные номера – романсы и народные песни. Так, певица из Захаровского района Наталья Каверзина исполнила песню на стихи поэта-эмигранта первой волны Сергея Бехтеева «Верую».

– Для нас важно в доступной форме общаться с молодежью, особенно с той, которая еще не пришла к вере, – отметил заместитель председателя отдела по делам молодежи Рязанской епархии Дмитрий Сычев. – Такие встречи нужны не только для знакомства и развлечения, но и для просвещения. Узнавая свои корни, люди становятся ближе к Богу и осознают свое место в мире. А это помогает дальнейшему развитию общества.