Играла рязанская гармонь

Праздник народной песни получился веселым и самобытным

Весело встречали Масленицу все, кто пришел в этот день во Дворец молодежи.

Гармонь звучала не только на сцене, но и в зале. Ведущие концерта Евгений Корытчинков и Тамара Баклакова не переставали удивлять зрителей песнями и частушками, настраивая их на добро, пробуждая чувство взаимопонимания, уважения к традициям.

Гармонь сменяли баян, гитара, и, кажется, не было конца песням, шуткам, прибауткам. Чтобы показать свое мастерство, зрители выходили на сцену и под гармошку демонстрировали свои удаль и задор.

Гармонь – это такой инструмент, который сближает людей, оставляет открытыми души и сердца. Украшением концерта стало выступление мордовского песенного ансамбля «Келуня» под руководством Ульяны Котяевой. Красочные костюмы, самобытные танцы, певучий мордовский язык словно слились воедино с русскими частушками и песнями.

Несмотря на то, что зачин концерта был лирическим, все же тема войны прозвучала в песнях и задела за живое. Песни «Офицеры», «Шел солдат с войны домой», «Дан приказ ему на запад» пели всем залом.

Концерт закончился, но еще долго в фойе Дворца молодежи звучала гармонь, веселились люди, добрыми пожеланиями встречая Масленицу.