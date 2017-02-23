Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Двадцать шестая полоса
Ищу маму
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Ищу маму

Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для

02-21-19 пятнадцатилетнего Анатолия. Кареглазый, темноволосый Анатолий оказался в детском учреждении потому, что его отец и мама лишены родительских прав. Братьев и сестер у Толи нет. Анатолий – усидчивый, уравновешенный, добрый, общительный и трудолюбивый подросток. Он с уважением относится к взрослым, любит играть в футбол и компьютерные игры. Анкета № 4792.

02-21-20 Маленькой Александре не исполнилось еще и года. Девочка, единственный ребенок в семье, осталась без семьи потому, что ее мама лишена родительских прав. Сероглазая, светловолосая Сашенька – спокойный, контактный ребенок, но, как все малыши, иногда требует повышенного внимания к себе. Она с удовольствием прислушивается к музыкальным игрушкам, уже пытается внимательно следить за двигающимися объектами, словом, развивается. Именно сейчас ей очень нужна новая семья. Анкета № 30000089.

02-21-21 Максиму в мае исполнится семнадцать лет, но это не значит, что он не нуждается в семейном воспитании. Он был не единственным ребенком в семье. Мама Максима лишена родительских прав, отец неизвестен. Кареглазый, светловолосый Максим – очень доброжелательный, общительный парень. Он увлекается техникой, любит мастерить, и у него многое получается. Анкета № 4790.

02-21-22 Алине летом исполнится пятнадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но мама Алины умерла, отец лишен родительских прав. Голубоглазая, русоволосая Алина – спокойная, добрая, ответственная девушка. А еще она умеет общаться со сверстниками и взрослыми людьми. Конечно, на пороге взрослой жизни ей особенно важно и полезно было бы семейное воспитание. Анкета № 4856.

02-21-23 Николаю в мае исполнится шестнадцать лет. Он был единственным ребенком в семье. Но его одинокая мама умерла, так Коля оказался в детском учреждении. Сероглазый, темноволосый Николай – очень подвижный, активный, любознательный подросток. Среди его главных увлечений – спорт: Коля занимается лыжами и футболом. А еще Николай увлекается краеведением, посещает тематический кружок в школе. Анкета № 3305.

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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Неделя глазами экспертов
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Выход в «Люди»
В Рязани появилась необычная картинная галерея
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Почему в квитанции указан долг?
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Что входит в перечень работ по капитальному ремонту
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Собственникам предложат «меню» проведения энергоэффективного ремонта
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Вкусное, бесценное, полезное
Богатство Спасского хлебокомбината – в его рецептах и кадрах
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О работе Рязанской почты в праздничные дни
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№ 34 (5321) от
23 февраля 2017
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Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми
Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
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