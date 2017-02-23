Защитники и вдохновители

Они прекрасно сочетают службу, учебу и увлечение музыкой

Они молоды и талантливы – их видят на музыкальных конкурсах и городских торжествах. При этом они знают, как важен их будущий труд на благо Родины. К Дню защитника Отечества курсантка и военнослужащий рассказали нам о выборе профессии, творчестве и планах на будущее.

Юлия Матюкина:

«Здорово, что мы еще можем отблагодарить ветеранов за их победы»

Курсантка академии ФСИН России уже известна не только в Рязани, но и далеко за пределами страны. В Интернете есть всего несколько видеозаписей, где скромная девушка поет народные песни на переменах и дома за учебниками. Люди со всего мира восхищаются ее голосом, а композитор и продюсер Владимир Матецкий лично предлагал артистке начать сольную карьеру. Но Юлия готовится стать психологом в системе ФСИН.

– Я окончила музыкальную школу, играла на аккордеоне, а в шестом классе начала петь в хоре. Когда я училась в девятом классе, преподаватель хора предлагала мне поступать в местный филиал Института культуры, а затем – в консерваторию. Я некоторое время думала об этом, но затем решила доучиться до одиннадцатого класса.

Сейчас мне 21 год, и я учусь на четвертом курсе академии ФСИН. Мне хотелось стать надзирателем еще в старших классах школы. Но на специальность «Режим и надзор» я не прошла по росту и зрению, и тогда выбрала психологию – буду помогать заключенным и сотрудникам колоний. Конечно, это небезопасная профессия. Но, как правило, под столом у работника есть кнопка вызова охраны. К тому же к женщинам-сотрудникам отношение мягче.

Занятия дисциплинируют, и все мои родственники и друзья заметили, что я стала более собранной. Очень важны и занятия волонтерством – за каждым факультетом закреплено какое-либо подшефное учреждение. У нас это Рыбновская средняя школа-интернат. Сейчас мы готовимся провести там праздник к 23 февраля, а также выступить в местной администрации. И еще один важный момент обучения – равенство. И мальчики, и девочки ходят в наряды, убирают территорию и живут первое время в казармах.

Друзья и одногруппники шутят, что нужно запасаться моими автографами, пока я не стала знаменитостью. Но я не чувствую, что моя жизнь очень уж поменялась. Для меня пение – просто хобби. Правда, стало больше внимания. Я выступала на Дне города в Твери весной 2016 года: праздник проводила наша академия. Также пела на празднике сотрудника УИС в Москве. С эфиром на радио «Серебряный дождь» вышла отдельная история: в академию пришло письмо с приглашением. Начальник академии проинструктировал, как себя вести, я написала рапорт и поехала на программу в столицу. Тогда и познакомилась с Владимиром Матецким.

Песни для исполнения я всегда выбираю сама – как правило, это фольклорные вещи. Рэп и рок – точно не мое! Мне предлагали и стихи, и музыку, но у меня не так много времени, чтобы заниматься всем этим. Последний раз я месяц искала в Сети фонограмму композиции «Шли два брата» – с ней буду выступать в Рыбновском районе (репетиционное видео уже можно посмотреть на YouTube на канале Алены Семеновской. – Прим. авт.). Сама я слушаю все понемногу – главное, чтобы музыка не была кричащей, чрезмерной. А петь всегда нужно то, что нравится самому.

За проектом «Голос» я не слежу – не успеваю, но в апреле я буду отсылать заявку на участие. Планирую спеть ту самую песню «Когда мы были на войне», которая «взорвала Интернет». Думаю, академия мне посодействует с командировками. Мне и раньше предлагали участвовать в различных конкурсах, но я переживала, что приеду ни с чем. Я все-таки не рассматриваю свой голос как что-то выдающееся.

Морально я уже готова к переезду после завершения обучения. После академии я должна буду пять лет отработать по направлению в Самаре. Думаю, что когда стану лейтенантом или капитаном, у меня почти не останется времени на музыку – служба есть служба. Жизнь покажет.

День защитника Отечества для меня – праздник, который охватывает все. Папе и дедушкам я всегда дарю подарки. А в академии проходят спортивные состязания и концерт, на который к нам придут ветераны. И я очень рада, что мы можем выступить перед ними и показать, что гордимся их победами!

Азамат Есимов:

«Мечта моей семьи – видеть меня артистом»

Уроженец Республики Алтай служит в наших краях по призыву. Он уже успел запомниться рязанцам благодаря уникальному певческому тембру, похожему на голос легендарного Муслима Магомаева. С песней одного из любимых артистов Советского Союза молодой человек выиграл городской конкурс «Музыкальный фейерверк» осенью прошлого года. И это достижение – часть пути к большой сцене.

– Я родился в селе Кош-Агаче, которое граничит с Казахстаном, Китаем и Монголией. Через мою родину проходил знаменитый «шелковый путь». Там я отучился в школе и работал в местном ансамбле, а затем поступил в колледж культуры и искусства в Горно-Алтайске на отделение сольного камерного пения. Вся моя семья «поющая», и других вариантов я даже не рассматривал!

Еще в школе я начал участвовать в конкурсах – от районных до всероссийских. У меня много наград за победы и призовые места. Последняя из них – Гран-при международного конкурса казахских песен, который состоялся в Москве. Я вообще люблю петь песни с восточным колоритом – казахские народные, произведения на стихи великого поэта Абая Кунанбаева. Также в моем репертуаре песни Муслима Магомаева и оперные арии.

В Рязани я оказался благодаря службе по призыву. Совмещаю солдатские обязанности с выступлениями. Первый раз мне посчастливилось петь на открытии армейских игр «Авиадартс» в 2016 году, а затем были приглашения и на другие торжества. В части меня полностью поддерживают в творческом плане, и я очень благодарен за это нашему руководству. Замполит выделил мне помещение для репетиции, и с командировками для выступлений у меня никогда не бывает проблем.

До конца моей службы осталось два месяца. Сейчас я устраиваюсь в хор УМВД России по Рязанской области. Надеюсь, это поможет мне в дальнейшем творчестве. Мечта всей нашей семьи и лично моей мамы – видеть меня на большой сцене, и я не пожалею сил, чтобы эта мечта исполнилаь. Музыка – моя жизнь, и я буду заниматься ею всегда!