Мы не все еще песни спели

Ветераны и новички «Альтаира» отмечают 50-летие турклуба РГРТУ

Оргкомитет, в состав которого вошли как ветераны, так и начинающие «альтаировцы», разработал юбилейную программу.

В перечне, например, сборы ветеранов с активом турклуба, семинар-совещание на базе студенческого лагеря «Зеленый бор». Этот семинар был проведен в октябре 2016 года, лыжный пробег на 30 километров из Константинова в с. Сельцы, к месту формирования Польской дивизии им. Т. Костюшко. Около 50 лет назад в этом районе был проведен и первый туристический слет радиоинститутских туристов.

Идея назвать вузовский турклуб именем звезды «Альтаир» принадлежит Аркадию Бурмакину, и, по мнению старожилов клуба, она была подхвачена всеми. Постепенно в турклубе образовалось несколько секций: альпинистская, лыжно-пешеходная, горная, байдарочная, плотовая, спортивного ориентирования, секция велотуризма. Перечень маршрутов – повод для восхищения: Якутия, Таймыр, Баргузинский хребет, Алатау, Полярный Урал, водный поход по реке Риони (5-я категория сложности), водный поход 6-й категории сложности на Камчатку, походы по пустыне Каракум и другие.

Окончив вуз, турклубовцы не теряют связи с «Альтаиром». 23 февраля в лыжном пробеге по маршруту Константиново – Сельцы – к месту формирования Польской дивизии Т. Костюшко принимают участие турклубовцы разных поколений.