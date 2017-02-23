Негромкое звучанье слов любви

Романтический шекспировский вечер в Рязанской филармонии

Имена Ромео Монтекки и Джульетты Капулетти давно уже стали нарицательными для влюбленных, и их красивая и трагическая история до сих пор интересна каждому. Поэтому Рязанская филармония сделала своим зрителям особенный подарок – чтение шекспировской пьесы на большой сцене. Атмосферу средневековой итальянской Вероны воссоздали музыканты ансамбля солистов Московской филармонии «Мадригал» и актриса, лауреат Государственной премии РФ Ольга Будина.

Радость сердцу и уму

«Истории, расцвеченные музыкальными интонациями, развивают воображение. Ведь только в вашей голове разворачивается действие, показываются лица героев», – отметила Ольга Будина на встрече с журналистами. Для артистки чтение пьес под аккомпанемент – не новинка. В Рязанской филармонии она уже выступала в 2012 году со сказкой Г.Х. Андерсена «Снежная королева» в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра. А ансамбль «Мадригал» совместно работал с Ольгой Александровной в 2014 году, когда она читала сказку «Белоснежка». Будина участвовала в праздновании 50-летия ансамбля,

которое проходило в концертном зале имени П.И. Чайковского. «Работать с «Мадригалом» – большая удача», – говорит актриса.

Главное же в подобных концертах-чтениях, по мнению Ольги Александровны, – баланс между музыкой и словом. За эту составляющую отвечает Ксения Суетина, супруга художественного руководителя «Мадригала» и автор многих партитур ансамбля. Благодаря ее музыкальному чутью и вкусу выступления артистов и музыкантов сливаются в единые истории, которые интересны и детям, и взрослым.

Романтика старины

Гостями вечера стали люди всех возрастов. Послушать легендарную историю любви пришли и пары, и семьи с детьми, и даже группы школьников. Для многих посетителей этот концерт стал поводом выйти в свет с возлюбленным и сделать друг другу подарки. Кроме того, старинная повесть заинтересовала исторических реконструкторов. Для торжества они оделись в костюмы времен шекспировских героев.

– Мы занимаемся реконструкцией с 1997 года, выезжаем на различные мероприятия и проводим в Рязани праздники в кельт­ском стиле, – делится зрительница Евгения Торчило.

На концерт она пришла с мужем Богданом и сыном Эриком. У них есть еще две дочери, Эллада и Эделина. Для прослушивания «Ромео и Джульетты» Евгения выбрала для себя черное платье, а для сына – красочный костюм. Наряд гостьи создавали те же мастера, что работают с самим «Мадригалом». Было бы любопытно увидеть всех зрителей в подобных тематических образах!

Музыка сердец

Аккомпанементом к истории любви стали произведения английских композиторов Д. Доуленда, Г. Пёрселла и У. Крофта и другие сочинения. С особенным восторгом слушатели внимали фрагментам музыки из кинофильма Ф. Дзеффирелли «Ромео и Джульетта», которую написал легендарный композитор Нино Рота. Художественное чтение длилось около трех часов с антрактом, но это время прошло совершенно незаметно – артистизм Ольги Будиной, волшебное звучание старинных инструментов и хрустальные голоса певцов «Мадригала» заставили забыть обо всем.

Концерт «Ромео и Джульетта» стал вторым в цикле мероприятий филармонического абонемента «Праздничный». Первое, «Новогодний коктейль», состоялось в январе. Завершающим станет вечер «Весна. Музыка. Любовь…», который пройдет 8 марта. А это еще один прекрасный повод окунуться в романтику.