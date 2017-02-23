Ученый. Исследователь. Путешественник

Выставка в библиотеке имени Горького рассказывает о жизни и деятельности Семенова-Тян-Шанского

Экспозиция посвящена 190-летию со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Выставка, подготовленная с участием Рязанского музея путешественников, представляет собрание трудов по географии России. В них дан анализ русских географических исследований, открытий П.П. Семенова-Тян-Шанского. Особый интерес представляют мемуары ученого «Эпоха освобождения крестьян в России». 7-й том прижизненного издания «Живописная Россия» под общей редакцией П.П. Семенова-Тян-Шанского особо ценен тем, что в нем описываются быт, уклад, особенности народов Рязанской области.

Выставка позволяет проследить исследовательскую работу Петра Петровича как статиста – ученый стал инициатором первой переписи населения. Отдельное внимание уделено книгам, посвященным путешествию на Тянь-Шань. Редкое издание книги «Путешествие на Тянь-Шань» 1946 и 2007 годов выпуска говорят о непрекращающемся интересе к деятельности ученого.

Дети Петра Петровича стали достойными преемниками научной деятельности знаменитого отца. На выставке представлена книга Ольги Семеновой-Тян-Шанской «Жизнь Ивана», которую с полным правом можно назвать энциклопедией крестьянского быта. Выставка дополнена великолепными фотографиями из фондов Рязанского музея путешественников, гербарием и коллекцией бабочек, собранных потомком географа – А.В. Семеновым-Тян-Шанским.

Экспозиция будет работать до 18 марта.