Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Двадцать четвёртая полоса
Гость города
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Ученый. Исследователь. Путешественник

Выставка в библиотеке имени Горького рассказывает о жизни и деятельности Семенова-Тян-Шанского

Экспозиция посвящена 190-летию со дня рождения Петра Петровича Семенова-Тян-Шанского. Выставка, подготовленная с участием Рязанского музея путешественников, представляет собрание трудов по географии России. В них дан анализ русских географических исследований, открытий П.П. Семенова-Тян-Шанского. Особый интерес представляют мемуары ученого «Эпоха освобождения крестьян в России». 7-й том прижизненного издания «Живописная Россия» под общей редакцией П.П. Семенова-Тян-Шанского особо ценен тем, что в нем описываются быт, уклад, особенности народов Рязанской области.

Выставка позволяет проследить исследовательскую работу Петра Петровича как статиста – ученый стал инициатором первой переписи населения. Отдельное внимание уделено книгам, посвященным путешествию на Тянь-Шань. Редкое издание книги «Путешествие на Тянь-Шань» 1946 и 2007 годов выпуска говорят о непрекращающемся интересе к деятельности ученого.

Дети Петра Петровича стали достойными преемниками научной деятельности знаменитого отца. На выставке представлена книга Ольги Семеновой-Тян-Шанской «Жизнь Ивана», которую с полным правом можно назвать энциклопедией крестьянского быта. Выставка дополнена великолепными фотографиями из фондов Рязанского музея путешественников, гербарием и коллекцией бабочек, собранных потомком географа – А.В. Семеновым-Тян-Шанским.

Экспозиция будет работать до 18 марта.

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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№ 34 (5321) от
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