Приключения и впечатления

Экскурсовода Валентина Горбачева туристы называют достопримечательностью Рязани

Чего может достичь в профессии экскурсовод? Продумать свой оригинальный маршрут в городе? Стать сотрудником крупной галереи? А как насчет музея, созданного по собственной концепции – от названия до самого крохотного экспоната? Этого к своим тридцати годам смог достичь экскурсовод Валентин Горбачев, директор и совладелец музея стрельца, открывшегося в декабре прошлого года в Рязани. В день профессионального праздника (21 февраля отмечался Всемирный день экскурсовода) я попросила Валентина провести «экскурсию» по его жизни. Оказалось, в ней много интересных событий и фактов.

Школьный эксперимент

Все началось в третьем классе. Любознательному Вале довелось учиться в рязанской школе № 67 в годы инноваций. Кандидат педагогических наук Нина Семеновна Анциперова в качестве эксперимента включила в программу 3-го класса два дополнительных предмета: логику и введение в историю. Перед малышами, вдоволь наигравшимися за перемену в ластики вместо машинок Нина Семеновна ставила логические задачи, развивая в них страсть к познанию, и рассказывала простыми словами о серьезной науке истории, которую им предстояло изучать в 5 классе.

Нововведения в школе не прижились, но на развитие интеллекта и познавательного интереса Вали они сильно повлияли. Гуманитарные предметы ему давались легко: парнишке нравилось анализировать, думать, копать глубже. Особенно его воображение разыгрывалось на уроках истории, которые вела все та же Нина Семеновна Анциперова. Египетские фараоны, греческие ораторы и картинки из жизни древнего полиса будоражили воображение мальчика даже дома, где его ждали красочные энциклопедии.

Романтика прошлого захватывала. В перерывах между чтением отец раскрывал перед Валей семейную историю, которая хранилась в тяжелых, разбухших от фотографий альбомах. Валентин окончил факультет истории и международных отношений РГУ имени Есенина по специальности «учитель истории и английского языка». В институте дополнительного образования он получил больше 10 профессий, среди которых гид-переводчик, туристический менеджмент и экскурсоведение.

История на практике

Чувства, которые Валентин испытал, найдя на археологических раскопках под Старой Рязанью свой первый артефакт, он не забудет никогда. Просеивая землю, он обнаружил черный плотный комок. Оказалось, это серебряная бусина. Глядя на потемневшую за долгие годы деталь украшения, Валентин понял, что археологические находки не дают полного представления о старинных предметах, потому что они сильно видоизменены временем и являют собой лишь крохотную часть целого, как и все музейные экспонаты или книги. А воссоздать историю и понять ее нам помогает именно воображение.

Как его использовать в изучении науки, Валентин понял, когда ездил на студенческий семинар в Санкт-Петербург. Там он познакомился с участниками реконструкторского движения, которые открыли для него свой способ оживления событий прошлого. Валентин понял, чем именно он хочет заниматься. Оказалось, что в Рязани тоже есть клуб исторической реконструкции «Ратный мир» под руководством Олега Труша. Там Валентин изучил средневековые ремесла, историческое фехтование, воинские бои. Теория истории трансформировалась в практические знания и навыки. После окончания университета Валентин создал свой клуб реконструкции «Лики прошлого», в котором занимался с ребятами на базе своей родной школы № 67. Эти навыки помогли ему в туристическом бизнесе. Параллельно с работой в школе Валентин устроился в рыбновский центр инновационного развития туризма «Простор». Вместе с креативным директором Константином Братчиковым Валентин придумывал и развивал проекты в сфере исторического туризма.

– У нас в России популярно посещение музеев и памятных мест. На Западе же активно развивается туризм, который подразумевает реконструкцию и оживление истории. Пример – поселение викингов в Дании или Викторианский дворец в Англии, где сотрудники предстают в исторических образах, а музейные экспонаты можно трогать руками, чтобы лучше понять, как ими пользовались предки, – говорит Валентин.

Вместе с Константином они создали успешный туристический продукт «Битва на Воже» (не путать с фестивалем), благодаря которому за полтора часа путешественники могли познакомиться с событием воочию, наблюдать, как русская рать сражалась с ордынским вой­ском. Этот проект получил знак качества «100 лучших товаров России».

Когда центр «Простор» закрылся, Валентин переквалифицировал клуб реконструкции в центр исторического туризма «Лики прошлого», где он проводит тимбилдинги, мастер-классы и интерактивные экскурсии. Так сбылась детская мечта Валентина.

Квест в ирреальности

В детстве у Валентина и его младшего двоюродного брата не было компьютеров, мобильных телефонов и планшетов, поэтому в организации досуга приходилось включать смекалку. Ребята придумали квест в вымышленной реальности. Валентин задавал начальные условия: век, страну и персонажа, которым должен был стать брат. Тот, в свою очередь, начинал игру и совершал определенные действия, а Валентин комментировал, как мир и окружающие люди реагируют на поступки героя. Мальчишки играли так целыми ночами, рисовали карты передвижения дружинников, работу ремесленников. Именно так Валентин научился находить общий язык со слушателями и рассказывать интересно: немонотонно, постоянно меняя динамику повествования.

Больше, чем экскурсия

В образе красноармейца Василия Ершова для туристов Валентин Горбачев проводит военно-полевую игру по темам Великой Отечественной войны. Это одна из программ центра «Лики прошлого». Сюжет развивается в 1942 году. В тыл врага заброшены два разведчика для создания партизанских отрядов. Гостям выдается снаряжение и проводится обучение: метание гранат, получение и отправка радиограммы, прицельная стрельба по мишеням. Валентин Горбачев ведет себя как настоящий партизан и красноармеец: называет всех товарищами, не приемлет отступлений от устава. Попробуйте сказать при Василии Ершове слово «господа» и получите резкую отповедь.

– В программах у нас нет четкого сценария. Есть только канва событий и образ нашего героя, с которым разыгрываются разные ситуации. Благодаря этому мне не надоедает разыгрывать это снова и снова, – говорит Валентин.

Все, за что бы он ни брался, Валентин старается делать интересно. Порой он проводит и автобусные экскурсии, к которым не привлечешь внимание с помощью ярких костюмов и ролевых игр, но и там он старается не жужжать в микрофон часами и не обрушивать на голову слушателей пласт информации, не обращая внимания на то, слушают они или нет. К примеру, по дороге в Константиново он не рассказывает биографию поэта, а предлагает группе подискутировать на есенинские темы.

– В современном туризме не стоит цель информировать людей. Глупо в этом соревноваться с Интернетом, который сможет выдать информацию о любой достопримечательности за пару секунд, – говорит Валентин. – Задача экскурсовода – заинтересовать туриста определенным городом, музеем, деятелем, чтобы у человека возникло желание самому узнать о теме экскурсии больше. Путешественники приезжают к нам не за информацией, а за эмоциями. И конечно, важно анализировать публику, менять подход в зависимости от возраста, интересов и усталости группы. Обезличенная коммуникация никогда не будет работать.

Когда Валентин в очередной раз проводил интерактивную экскурсию в Соборном парке, его неординарный подход к делу заметила хозяйка сувенирного магазина и предложила открыть в своем помещении музей.

Валентин защитил диссертацию на тему «Стрелецкое войско рязанских и тульских городов России 30-40-х годов XVII века», поэтому он решил открыть музей стрельца. О нем мы уже писали в нашей газете. Программа музея интересна, как и все, что делает Валентин Горбачев.