Замыкая круг

В руках художника по керамике сплетаются все природные стихии

Анна Лащук еще с детства тянулась к творчеству. Она вспоминает, что, приезжая с Дальнего Востока (где жила тогда с родителями) в Рязань, любила вместе с дедушкой Евгением Ивановичем Дорофеевым ходить на пленэры и наблюдать за тем, как чистый лист наполняется красками и на нем появляются пейзажи. Потом и сама стала рисовать. А позже, учась в Хабаровском художественном училище, Анна увлеклась керамикой.

В предвкушении нового

И вот уже более двадцати лет керамика стала профессиональной сферой деятельности для Анны Лащук. «Я обожаю свою работу, – улыбаясь, говорит она. – Живу в постоянном предвкушении чего-то нового, ведь, работая над формой, а потом доставая изделие из печи, до конца не знаю, что получится в итоге».

Анна поясняет, что глина бывает разной, каждый раз у нее – своя пластика и динамика. Природная субстанция, как человек, имеет настроение: сегодня – мягкая и податливая, завтра же – капризная. Глина может развалиться, треснуть, а глазури – лечь некрасиво, и это вовсе не зависит от таланта и навыков мастера.

«Керамику нельзя не любить, – уверена Анна. – Даже в живописи нет такого шаманства, как здесь, потому что художник по керамике не просто работает со всеми природными стихиями – землей, водой, воздухом, огнем, – а замыкает их».

Вместе с тем в процессе изготовления керамических изделий, помимо творческой составляющей, есть строгая технология. Одна только сушка растягивается на неделю-полторы. Затем следуют зачистки и замывки. «Первый обжиг длится девять часов, – говорит Анна. – Чтобы покрыть изделие глазурью, нужно сделать второй обжиг, а для этого требуется еще девять часов». Время росписи зависит от сложности рисунка и изделия.

Анна обращает внимание на то, что в керамике очень важны нюансы. Необходимо знать, как закрепить ручку или носик, потому что незнание губительно – все априори будет испорчено. Каждый мастер, к примеру, знает, что нельзя, чтобы воздух попадал в стенки, ведь изделие может просто разорвать при сушке или обжиге в печи. В последнем случае неминуемо серьезно пострадает оборудование, а оно – весьма дорогостоящее.

Если говорить непосредственно о глине, то раньше мастера сами подготавливали ее для творческого процесса. В бочках со множеством отверстий мешали глину до сметанообразного состояния. По мере того, как глина оседала, мусор поднимался кверху, его сливали. Получившуюся массу переливали в другую емкость, переминали и только тогда начинали работать с ней. Сейчас все намного проще. Готовые смеси можно без проблем купить.

Полезные вещи

Десять лет Анна Лащук была главным художником на одном из рязанских заводов, разрабатывала массовые керамические изделия, изделия индивидуального пользования. Параллельно занималась авторским творчеством. «Потом наш цех сократили, – вспоминает Анна. – Три года работала в ресторане. Но и к этому старалась подойти творчески, помня, что всякая работа сама по себе почетна».

По словам мастера, больше всего ей нравится создавать вещи, действительно полезные в быту. «Я их называю – вещи, которые живут, – рассказывает она. – Наверное, поэтому особенно люблю делать массивную керамическую посуду. Она обладает особой энергетикой, и приготовленная в ней еда получается очень вкусной».

Анна, как и любой художник, время от времени делает работы, передающие настроение. Она показывает на полку, где стоит керамический арлекин. «Это некое проявление меня, самовыражение, – делится она. – Думаю, что люди не должны видеть художника грустным, подавленным, в плохом настроении. Он призван нести радость, счастье и ни в коем случае – не негатив. Однако все мы – люди. Признаюсь, что меня такие вещи иногда спасают. Арлекин – это я в определенный жизненный момент». И, глядя на статуэтку, понимаешь эмоции автора – хотя арлекин кажется надломленным и уставшим, но все равно чувствуется в нем некий позитив.

Творчество и арт-терапия

Пять лет назад Анна Лащук решилась на то, чтобы открыть в Рязани собственную студию керамики. Она признается, что поначалу пришлось трудно. Первые три месяца даже на аренду не смогла заработать. Тогда художнику помогли близкие люди.

«Со стороны виделась только феерия творчества, но оказалось, начиная свое дело, нужно еще решать массу финансовых и организационных вопросов, – рассказывает Анна. – А это сложно, потому что следует все просчитать: сколько нужно потратить на материалы, четко понимать, сколько минимально надо заработать в этом месяце, ведь необходимо оплатить аренду, коммунальные услуги и заработать».

Сегодня Анна Лащук проводит мастер-классы для детей и взрослых. В основном они – индивидуальные. «Для меня важно, чтобы человек, побывавший на мастер-классе, получил заряд счастья и положительных эмоций», – говорит она. Даже на групповых занятиях старается найти подход к каждому. «Когда с человеком знакомишься, его, прежде всего, надо раскрыть и расположить к себе», – делится Анна.

У нее есть постоянные ученики. Самому младшему из них – всего четыре с половиной года. «Работая с ребенком, нужно поймать момент, когда он устал и уже не может воспринимать информацию, тогда занятие с ним приобретает игровую форму», – говорит мастер.

На городских и областных праздниках и фестивалях Анна нередко проводит мастер-классы, рассказывает о нюансах работы с глиной. Она отмечает, что не только рязанцы, но и туристы из других регионов проявляют все большее внимание к гончарному делу. «Приятно видеть, что зрителям действительно интересно и они хотят попробовать что-то сделать своими руками», – улыбается она.

К ней в студию керамики все чаще приходят взрослые, состоявшиеся и вполне успешные, люди. Для них работа на гончарном круге – своего рода релакс. Недаром в арт-терапии глина ценится как естественный, пластичный трехмерный материал, который считается идеальным для передачи эмоций и переживаний человека, а сам процесс работы с глиной считается исцеляющим.

Ольга Драган

Фото Кирилла Драгана