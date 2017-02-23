В Рязани прошел необычный спортивный праздник

Проводы зимы под крики болельщиков и удары клюшек. На ледовую площадку городского Дворца детского творчества сразиться в хоккей вышли 12 рязанских команд. Непременное условие – все игроки должны быть в валенках.

Новую рязанскую забаву «Хоккей в валенках» предложил сделать традиционный клуб болельщиков «Рязань», идею подхватила городская администрация. Более 120 человек – детей и взрослых – вели упорную битву за награды на ледовой арене.

Все как в настоящем хоккее – отчаянная воля к победе, стычки азартных игроков (правда, шуточные) и удаления штрафников… Единственное отличие – в количестве досадных падений. Валенки для игры в хоккей на льду все-таки не приспособлены. Но в этом-то и весь смак турнира.

Хоккеисты воздали хвалу традиционной русской обуви, которой не гнушалась сама императрица Екатерина II. Приобщение к корням происходило не только с помощью игры. Валенки украсили вышивкой и аппликацией, а среди дизайнеров провели конкурс. Но вот за самими чесанками, как называли валенки в старину, пришлось отправляться в Москву. В Рязанской области их массовым изготовлением давно не занимаются.

Хоккеисты в валенках заполнили все аллеи Дворца пионеров, а отвлечь их от игры могли только другие забавы и конкурсы. Среди них – соревнования на дальность забрасывания этой шерстяной обувки.

И взрослые, и дети остались в восторге. А победители турнира унесли с собой медали и кубки. Первое место среди детских команд поделили спортшкола «Сокол» и рыбновская школа-интернат. Во взрослой группе не было равных команде «Сбербанка», на втором месте хоккеисты «Водоканала», на третьем – администрации г. Рязани.