Бумажные сокровища

Полицейские подарили 120 книг детской библиотеке

В библиотеке духовно-нравственного воспитания «Родник» (филиал № 1 ЦСДБ г. Рязани) прошла встреча, посвященная сразу двум датам: прошедшему Международному дню книгодарения и наступающему Дню защитника Отечества. В честь первого праздника сотрудники полиции Железнодорожного района города Рязани принесли в дар библиотеке 120 книг. В ответ учащиеся школы-интерната № 1 и детской музыкальной школы № 5 имени В.Ф. Бобылева поблагодарили полицейских, прочли им стихи, сыграли на баяне и поздравили с Днем защитника Отечества.

Председатель Совета ветеранов отдела полиции по Железнодорожному району, майор милиции Александр Александрович Рюмин подарил библиотеке несколько десятков книг. Ему непросто было расстаться с ними, ведь в советское время, прежде чем купить бумажное «сокровище», нужно было изрядно постараться: сдать макулатуру, получить талон.

– Хочется, чтобы мои книги принесли пользу и другим людям. Я их прочел, а некоторые и не раз, поэтому решил поделиться своим духовным богатством. У меня богатая библиотека. Недавно отвез 200 экземпляров в библиотеку села Заокское, но и сам без литературы не остался: дома у меня есть еще два больших шкафа с книгами, – говорит Александр Александрович.

Чтение художественной литературы помогает в работе полицейских, как и в любой профессии, связанной с людьми. Ведь книги – это энциклопедия человеческой жизни, галерея характеров и ситуаций, которые встречаются нам в реальности.

– А порой в произведении можно найти и практические навыки для службы, и новые методы раскрытия преступлений, – говорит Рюмин.

По словам заведующей библиотеки Натальи Касперович, их филиал всегда с удовольствием принимает книги в подарок. Предпочтение, конечно, отдается детской литературе, но и от произведений для взрослых читателей библиотека не отказывается. Эти книги «Родник» потом раздаривает рязанцам в ЦПКиО и на праздниках улицы Почтовой в рамках буккроссинга.

– Мы очень рады, что сотрудники полиции подарили нам классическую литературу, которая всегда пользуется спросом у читателей, серию «Волшебная полочка сказок», которой у нас не было, и православные книги для детей. Наш филиал имеет специализацию – духовно-нравственное воспитание. В 2003 году был открыт сектор православной литературы для семейного чтения, который благодаря прекрасной акции пополнился новыми произведениями, – подчеркнула Наталья Касперович.