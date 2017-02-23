Терпение и характер

Воспитанница СДЮСШОР «Комета» Марина Воробьева стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек 2000– 2002 годов рождения

В городе Фолоника (Италия) юные российские спортсмены завоевали четыре золотых, две серебряных и шесть бронзовых медалей. В числе призеров соревнований – перспективная рязанская дзюдоистка СДЮСШОР «Комета» Марина Воробьева (тренер – Сергей Петрович Бодько).

В октябре прошлого года с юношеского первенства России из Оренбурга Марина Воробьева вернулась с бронзовой медалью и путевкой в сборную страны. В СДЮСШОР «Комета» спортсменку поздравляли с успехом, однако тренер девушки, Сергей Бодько, радоваться не спешил.

– От Марины Воробьевой я ждал первого места, – сказал Сергей Петрович. – Она была готова к победе. Ну, ничего, временные неудачи тоже многому учат. Будем работать и стремиться к успеху. Главные награды у нас еще впереди.

С учетом оренбурских просчетов тренер Сергей Бодько скорректировал программу тренировок Марины Воробьевой и, как оказалось, все сделал правильно. «Бронза» на Кубке Европы – серьезная заявка на участие в европейском и мировом первенствах.

– После Оренбурга мы сделали акцент на технику, – говорит Сергей Бодько. – С физической подготовкой у нас все хорошо. Поработали и над психологией. Успехи сказались сразу же. В ноябре Марина Воробьева выиграла всероссийский турнир в Чебоксарах и в хорошей спортивной форме подошла к февральскому Кубку Европы.

В весовой категории до 40 килограммов, в которой борется Марина Воробьева, три (из четырех) призовых места заняли россиянки: первое – Глафира Борисова (Саратовская область), третье – наша Марина Воробьева и Лилиана Салимианова (Республика Башкортостан). Серебряную награду завоевала Леа Метрот (Франция)

– В Италии самой трудной для меня была первая схватка, которую я проиграла, – говорит Марина Воробева. – Соперников не боялась, просто немного ошиблась. Бывает. На таких соревнованиях каждый волнуется. Я старалась подбадривать себя. Но третье место меня не устраивает. Я хочу завоевать золотую медаль, а в перспективе – стать олимпийской чемпионкой.

Тренер Сергей Бодько верит в то, что у его воспитанницы все получится. Сергей Петрович любит говорить ребятам на тренировке, что самое главное в дзюдо – это терпение и характер.

– Марина – целеустремленная и характерная спортсменка, – говорит Сергей Бодько. – Она выполняет тот же объем нагрузки, что и юноши, поэтому и результаты у нее растут чуть быстрее, нежели у ее сверстниц. Марина Воробьева обладает огромным желанием побеждать и трудиться на тренировках. С ней не сложно. Она – лидер в группе. Поблажек никаких, иначе высоких результатов не добьемся.

Желание тренера и самой спортсменки – победить в этом году на первенстве мира, которое пройдет в августе в Чили. Но для этого вначале нужно отобраться для участия в первенстве Европы и успешно там выступить. Оно состоится в конце июня в Литве. Главные отборочные турниры – два Кубка Европы (Тула – в начале апреля и Берлин в начале мая). После этого станет ясно, что будет дальше.

Сегодня воспитанники СДЮСШОР «Комета» уезжают на международный турнир в Белоруссию. Поедут пятеро юношей и Яна Цыганко – призер Центрального федерального округа. Марине Воробьевой тренер дал возможность немного отдохнуть перед более важными стартами сезона.

В этом году, помимо Кубков Европы, воспитанникам СДЮСШОР «Комета» предстоит участие еще и во Всероссийской спартакиаде школьников, где непременно нужно победить. А это значит, что подготовка должна быть серьезной, и турнир в белорусском городе Лида станет хорошей проверкой сил перед главными стартами.