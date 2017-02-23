Лихие виражи

На трассе «Семеновская» прошли соревнования XXVIII Всероссийского автокросса «Русская зима»

В рамках автокросса состоялись соревнования в пяти классах спортивных машин: в дивизионе грузовиков «ЗИЛ-130» прошел второй этап чемпионата России, в классе грузовиков «ГАЗ-53» – первый этап Кубка России, в трех других дивизионах – легковушках Д2Н и Д2-классика и грузовиков «ГАЗ-51,52» прошли этапы чемпионата ЦФО. Во всех пяти классах спортивных машин «Русская зима» традиционно состоялся первый этап чемпионата Рязанской области.

Торжество момента

На церемонии открытия участников стартов тепло приветствовали и поздравили с наступающим праздником – Днем защитника Отечества – глава администрации Семеновского сельского поселения Валентина Золотова, начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области Алексей Соколов, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области Василий Шабанов, представитель Российской автомобильной федерации Павел Федоров.

Флаг соревнования под звуки Государственного гимна подняли рязанские спортсмены-автомобилисты Станислав Евсенин, Сергей Солдаткин и Дмитрий Пучков.

Затем перед участниками, судьями и зрителями соревнований рязанцам были вручены награды чемпионата области по автокроссу 2016 года. На пьедестал почета поднялись:

дивизион «Д2-классика»: 1. Пучков Дмитрий, 2. Солдаткин Сергей, 3. Ермаков Владимир;

класс «Д2-Н»: 1. Евсенин Станислав, 2. Скороходов Владимир, 3. Прописнов Максим;

класс грузовиков «ГАЗ-51,52»: 1. Григорьев Юрий, 2. Ермаков Анатолий, 3. Савин Сергей;

класс грузовиков «ГАЗ-53»: 1. Фролов Валерий, 2. Власов Владимир, 3. Кученев Максим;

класс грузовиков «ЗИЛ-130»: 1. Обоев Владимир, 2. Степанов Роман, 3. Терехин Сергей.

Большинство призеров вышли на старт «Русской зимы-2017».

Борьба без компромиссов

В гонке приняли участие 53 спортсмена из шести регионов страны – города Москвы, Рязанской (Рязань, Шилово, Касимов, Елино, Подвязье), Московской, Калужской, Ростовской и Свердловской областей. Соревнования собрали несколько сотен зрителей, которые расположились на холмах-трибунах вокруг трассы.

Самое большое количество участников собралось в дивизион «Д2-классика» – 15 пилотов. В финале десять машин прошли первый круг очень аккуратно. Пелетон возглавили рязанцы Дмитрий Пучков, Олег Зотов и Сергей Солдаткин. Трио немного оторвалось от преследователей, и тут на подъеме, который ранее все пилоты преодолевали на раз-два, развернуло «73-ю» (номер машины Олега Зотова). Спустившись вниз, пилот поднялся на него со второй попытки. Ситуация повторилась на следующем подъеме.

– Я порой никак не могу приноровиться к машине и почувствовать, как она рулится, – кузов уже старый, – говорит спортсмен.

Пучков и Солдаткин с интервалом друг от друга так и дошли до финиша. На третью позицию в конце решающего заезда подтянулся Андрей Силаев.

В другом классе легковушек – «Д2-Н» – прошли два финальных заезда. Оба выиграл наш Станислав Евсенин. Во втором борьбы не получилось. Рязанец по-чемпионски ушел вперед и финишировал в гордом одиночестве.

Десять машин собралось в классе грузовиков «ГАЗ-51,52». Полку прибавляется в основном за счет «ГАЗелей». Во втором финальном заезде настоящий фурор произвел москвич Игорь Борисенко. Ему больше 80 лет, но на трассе его возраст совершенно не чувствуется. Ветеран почти весь второй заезд прошел на второй позиции, которая позволила ему и по сумме занять второе место. На церемонии награждения спортсмены и болельщики устроили «аксакалу» российского автокросса настоящую овацию. Первым же в обоих заездах был рязанец Алексей Савин.

Гвоздем программы «Русской зимы-2017» были соревнования в двух классах грузовиков – «ЗИЛ-130» и «ГАЗ-53», в которых прошли этапы официальных российских соревнований – чемпионата и Кубка России. В классе «ГАЗ-53» конкуренцию рязанцам составили серебряный призер Кубка России-2016 Алексей Бокша (Реж), Анатолий Зелепукин (Ростов-на-Дону), завершивший прошлогоднее соревнование пятым, и Алексей Фролов (Москва), занявший в сезоне-2016 восьмое место.

На первом этапе Кубка России-2017 оба финальных заезда выиграл Анатолий Зелепукин. Следом за ним дважды был наш Валерий Фролов ( в общем зачете Кубка-2016 он был четвертым, но принял участие лишь в трех домашних этапах из шести прошедших). Алексей Бокша во втором финале пытался его достать, но не получилось.

В классе «ЗИЛ-130» на «Русскую зиму» приехали все три призера первого этапа чемпионата России-2017 (москвич Сергей Сафонов, истринцы Игорь Астахов и Дмитрий Атаев), который прошел 4-5 февраля в подмосковной Истре.

Чемпионат Рязанской области

В финале рязанского этапа чемпионата со старта вперед ушел Анатолий Кулябин (в Истре он был четвертым). Этот стартовый спурт почерком напомнил его отца – Юрия Кулябина, которого в мире автокросса звали «Рембо». Но, «Рембо»-младший на одном из виражей угодил в плен снежного бруствера и в гонке больше не участвовал.

Наш Владимир Обоев на стартовой прямой сцепился с москвичом Дмитрием Козловым. Он хотя и продолжил гонку, но на призы уже не претендовал.

На подиум рязанского этапа чемпионата России поднялись те же пилоты, что и в Истре. Только в другой последовательности. Лучшим среди рязанцев был Сергей Терехин, финишировавший пятым. На церемонии награждения призерам Всероссийского автокросса «Русская зима» вместе с медалями, кубками, дипломами и подарками впервые вручили благодарственные письма Рязанской областной Думы.

Александр Кащеев

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