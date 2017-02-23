Лихие виражи

Областная общественно-политическая газета
03:33 МСК
Четверг
23 февраля 2017 года
№34 (5321)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
Сотрудник одной из колоний Рязанской области за взятку пронес на территорию спецучреждения 10 сим-карт Рязанские женщины-инспекторы ГИБДД поздравили мужчин-автомобилистов с наступающим праздникомДень Защитника Отечества в Рязани отметили большим праздничным концертом В бюджет Рязанской области внесены изменения В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветыПредседатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества На рязанском предприятии в цене спортивные семьи Рязанские туристы отмечают 50-летие турклуба «Альтаир» РГРТУ В Рязани иномарка сбила пешехода Новый областной закон позволит вовлекать в сельхозоборот в Рязанской области мелиорированные земли В Рязани проверили состояние дорожного покрытия на более чем 30 улицах Артисты накормят гостей Рязанской филармонии блинами на праздновании МасленицыРуководство Рязанского театры драмы приняло участие в праздновании юбилея мюнстерского театра Wolfgang Borchert Theater В Генеральный план Рязани внесены измененияНиколай Любимов рассчитывает на поддержку депутатов Рязанской облдумыЖители Рязанской области крали коров и продавали мясо в Липецке БК «Рязань» завтра нельзя проигрывать в матче с БК «МБА» Доходы бюджета Рязани увеличеныНиколай Любимов дал первое интервью рязанским журналистамГлава Рязанского региона Николай Любимов поздравил офицеров и солдат Рязанского гарнизона, ветеранов военной службы, жителей области с Днем защитника ОтечестваПредприятие передало в бюджет Рязани более 5,8 миллиона рублей на благоустройство городаПредседатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника ОтечестваБывший первый зампред правительства Рязанской области предстанет перед судом В первом чтении принят новый закон об Общественной палате Рязанской областиВ Рязани прошел конкурс моделей-копий военной техники «Во славу Отечества»
Главная страница / Новости Рязани и области
23.02.2017
Просмотров: 61
№34 (5321) |
Шестнадцатая полоса
Спорт
Версия для печати

Лихие виражи

На трассе «Семеновская» прошли соревнования XXVIII Всероссийского автокросса «Русская зима»
Лихие виражи

В рамках автокросса состоялись соревнования в пяти классах спортивных машин: в дивизионе грузовиков «ЗИЛ-130» прошел второй этап чемпионата России, в классе грузовиков «ГАЗ-53» – первый этап Кубка России, в трех других дивизионах – легковушках Д2Н и Д2-классика и грузовиков «ГАЗ-51,52» прошли этапы чемпионата ЦФО. Во всех пяти классах спортивных машин «Русская зима» традиционно состоялся первый этап чемпионата Рязанской области.

Торжество момента

На церемонии открытия участников стартов тепло приветствовали и поздравили с наступающим праздником – Днем защитника Отечества – глава администрации Семеновского сельского поселения Валентина Золотова, начальник отдела министерства молодежной политики, физической культуры и спорта области Алексей Соколов, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области Василий Шабанов, представитель Российской автомобильной федерации Павел Федоров.

Флаг соревнования под звуки Государственного гимна подняли рязанские спортсмены-автомобилисты Станислав Евсенин, Сергей Солдаткин и Дмитрий Пучков.

Затем перед участниками, судьями и зрителями соревнований рязанцам были вручены награды чемпионата области по автокроссу 2016 года. На пьедестал почета поднялись:

дивизион «Д2-классика»: 1. Пучков Дмитрий, 2. Солдаткин Сергей, 3. Ермаков Владимир;
класс «Д2-Н»: 1. Евсенин Станислав, 2. Скороходов Владимир, 3. Прописнов Максим;
класс грузовиков «ГАЗ-51,52»: 1. Григорьев Юрий, 2. Ермаков Анатолий, 3. Савин Сергей;
класс грузовиков «ГАЗ-53»: 1. Фролов Валерий, 2. Власов Владимир, 3. Кученев Максим;
класс грузовиков «ЗИЛ-130»: 1. Обоев Владимир, 2. Степанов Роман, 3. Терехин Сергей.

Большинство призеров вышли на старт «Русской зимы-2017».

Борьба без компромиссов

В гонке приняли участие 53 спортсмена из шести регионов страны – города Москвы, Рязанской (Рязань, Шилово, Касимов, Елино, Подвязье), Московской, Калужской, Ростовской и Свердловской областей. Соревнования собрали несколько сотен зрителей, которые расположились на холмах-трибунах вокруг трассы.

Самое большое количество участников собралось в дивизион «Д2-классика» – 15 пилотов. В финале десять машин прошли первый круг очень аккуратно. Пелетон возглавили рязанцы Дмитрий Пучков, Олег Зотов и Сергей Солдаткин. Трио немного оторвалось от преследователей, и тут на подъеме, который ранее все пилоты преодолевали на раз-два, развернуло «73-ю» (номер машины Олега Зотова). Спустившись вниз, пилот поднялся на него со второй попытки. Ситуация повторилась на следующем подъеме.

– Я порой никак не могу приноровиться к машине и почувствовать, как она рулится, – кузов уже старый, – говорит спортсмен.

Пучков и Солдаткин с интервалом друг от друга так и дошли до финиша. На третью позицию в конце решающего заезда подтянулся Андрей Силаев.

В другом классе легковушек – «Д2-Н» – прошли два финальных заезда. Оба выиграл наш Станислав Евсенин. Во втором борьбы не получилось. Рязанец по-чемпионски ушел вперед и финишировал в гордом одиночестве.

Десять машин собралось в классе грузовиков «ГАЗ-51,52». Полку прибавляется в основном за счет «ГАЗелей». Во втором финальном заезде настоящий фурор произвел москвич Игорь Борисенко. Ему больше 80 лет, но на трассе его возраст совершенно не чувствуется. Ветеран почти весь второй заезд прошел на второй позиции, которая позволила ему и по сумме занять второе место. На церемонии награждения спортсмены и болельщики устроили «аксакалу» российского автокросса настоящую овацию. Первым же в обоих заездах был рязанец Алексей Савин.

Гвоздем программы «Русской зимы-2017» были соревнования в двух классах грузовиков – «ЗИЛ-130» и «ГАЗ-53», в которых прошли этапы официальных российских соревнований – чемпионата и Кубка России. В классе «ГАЗ-53» конкуренцию рязанцам составили серебряный призер Кубка России-2016 Алексей Бокша (Реж), Анатолий Зелепукин (Ростов-на-Дону), завершивший прошлогоднее соревнование пятым, и Алексей Фролов (Москва), занявший в сезоне-2016 восьмое место.

На первом этапе Кубка России-2017 оба финальных заезда выиграл Анатолий Зелепукин. Следом за ним дважды был наш Валерий Фролов ( в общем зачете Кубка-2016 он был четвертым, но принял участие лишь в трех домашних этапах из шести прошедших). Алексей Бокша во втором финале пытался его достать, но не получилось.

В классе «ЗИЛ-130» на «Русскую зиму» приехали все три призера первого этапа чемпионата России-2017 (москвич Сергей Сафонов, истринцы Игорь Астахов и Дмитрий Атаев), который прошел 4-5 февраля в подмосковной Истре.

Чемпионат Рязанской области

В финале рязанского этапа чемпионата со старта вперед ушел Анатолий Кулябин (в Истре он был четвертым). Этот стартовый спурт почерком напомнил его отца – Юрия Кулябина, которого в мире автокросса звали «Рембо». Но, «Рембо»-младший на одном из виражей угодил в плен снежного бруствера и в гонке больше не участвовал.

Наш Владимир Обоев на стартовой прямой сцепился с москвичом Дмитрием Козловым. Он хотя и продолжил гонку, но на призы уже не претендовал.

На подиум рязанского этапа чемпионата России поднялись те же пилоты, что и в Истре. Только в другой последовательности. Лучшим среди рязанцев был Сергей Терехин, финишировавший пятым. На церемонии награждения призерам Всероссийского автокросса «Русская зима» вместе с медалями, кубками, дипломами и подарками впервые вручили благодарственные письма Рязанской областной Думы.

Александр Кащеев
Фото автора

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
О работе Рязанской почты в праздничные дни
В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.
Физрук
Ученики Чапаевской средней школы уже третий год занимаются плаванием в бассейне собственной школы и проводят там научные эксперименты
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
23 февраля – День защитника Отечества
Событие
Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми
Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам
Людмила Иванова
Событие
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Светлана Максимова
Событие
Значимые новеллы
В регионе появится новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
Событие
По долгу памяти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
Событие
Неделя глазами экспертов
Репортаж
От рассвета до заката
несут ратную службу солдаты-срочники
Лада Петрова
Читатель - газета
Готовимся к летним каникулам
Читатель - газета
В ожидании гостей
Читатель - газета
Как выбрать продукты к Масленице
Читатель - газета
Пенсионные услуги доступны в МФЦ
Я – избиратель
Губернатор волею народа
Как рязанцы выбирали руководителей области
Татьяна Железнова
Тема дня
Медосмотр набирает обороты
Рязанцы стали ответственнее относиться к своему здоровью и стараются пройти диспансеризацию
Людмила Иванова
Общество
Выход в «Люди»
В Рязани появилась необычная картинная галерея
Анна Добролежа
Управдом
Новости фонда капитального ремонта
Светлана Максимова
Управдом
Почему в квитанции указан долг?
Управдом
Что входит в перечень работ по капитальному ремонту
Управдом
Собственникам предложат «меню» проведения энергоэффективного ремонта
Светлана Максимова
Общество
Вкусное, бесценное, полезное
Богатство Спасского хлебокомбината – в его рецептах и кадрах
Татьяна Клемешева
АПК
Вести АПК
Общество
Вернулись с победой
Михайловские участники Всероссийского этапа конкурса социальных квестов «Флагман» завоевали первое место
Общество
Для моей Рязани
Арт-проект прошел в Кораблине
Юрий Харин
Общество
О работе Рязанской почты в праздничные дни
В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.
Общество
Бумажные сокровища
Полицейские подарили 120 книг детской библиотеке
Анна Добролежа
РВ ТВ
Хоккей в валенках
В Рязани прошел необычный спортивный праздник
Димитрий Соколов
Стиль жизни
Замыкая круг
В руках художника по керамике сплетаются все природные стихии
Культурная среда
Приключения и впечатления
Экскурсовода Валентина Горбачева туристы называют достопримечательностью Рязани
Анна Добролежа
Гость города
Негромкое звучанье слов любви
Романтический шекспировский вечер в Рязанской филармонии
Татьяна Клемешева
Гость города
Ученый. Исследователь. Путешественник
Выставка в библиотеке имени Горького рассказывает о жизни и деятельности Семенова-Тян-Шанского
Лада Петрова
Творчество
Защитники и вдохновители
Они прекрасно сочетают службу, учебу и увлечение музыкой
Татьяна Клемешева
Творчество
Мы не все еще песни спели
Ветераны и новички «Альтаира» отмечают 50-летие турклуба РГРТУ
Лада Петрова
Наши новости
Красота традиции
В Рязани состоялся второй православный Сретенский бал
Татьяна Клемешева
Наши новости
Играла рязанская гармонь
Праздник народной песни получился веселым и самобытным
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
В четырех измерениях
В самой крошечной картинной галерее Рязани проходят выставки талантливых художников
Димитрий Соколов
Встречи с природой
Пейзажи
Владимира Сыроешкина
Иван Назаров
Путевой лист
Отрава на дороге
Как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Познавательный троллейбус
Инспекторы ГИБДД предложили рязанским школьникам занимательный маршрут
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
«Ловушка» в Интернете
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
Снежные мотивы
Дмитрий Осинин
Вернисаж
А здесь тишина…
Чернеет лес, теплом разбуженный… Природу и охоту показывают рязанцам тульские художники
Вероника Шелякина
№ 34 (5321) от
23 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
23 февраля – День защитника Отечества
Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми
Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Значимые новеллы
В регионе появится новый закон об Общественной палате
По долгу памяти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. В Рязани Масленицу отпразднуют широко
2. В Москве начала работу межведомственная рабочая группа по сохранению достопримечательного места «Есенинская Русь» в Рязанской области
3. Рязанские хоры выступят в Санкт-Петербурге
4. Рязанский писатель Владимир Белов отметил 70-летие
5. Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым
6. Ушел из жизни рязанский фотограф, преподаватель Владимир Кованов
7. Танцоры из Сасова Рязанской области завоевали престижную награду на международном конкурсе музыкального и хореографического искусства
8. Николай Любимов дал первое интервью рязанским журналистам
9. Выполняя поручения Президента
10. В Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru