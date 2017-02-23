Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Шестнадцатая полоса
Спорт
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Физрук

Ученики Чапаевской средней школы уже третий год занимаются плаванием в бассейне собственной школы и проводят там научные эксперименты
Физрук

В 2014 году в михайловском селе Грязное была построена новая современная школа – Чапаевская, по наименованию существовавшего когда-то в этих местах района. Его давно преобразовали в Михайловский район, а название прежнее осталось. Сама же школа двухэтажная, просторная, с современным спортивным залом и прекрасным бассейном.

Три раза в неделю школьники занимаются там плаванием, желающие посещают спортивную секцию, которую ведет учитель физической культуры Галина Николаевна Кознова, кстати, мастер спорта СССР по велогонкам.

– Велоспортом я начала заниматься в Казахстане: мои родители жили в Семипалатинске, обслуживали знаменитый Семипалатинский полигон, – рассказывает Галина Николаевна. – Тогда была одна страна – Советский Союз, и мне посчастливилось выступать за сборную Казахской ССР. Это определило выбор профессии – после окончания профильного спортивного вуза преподавала физическую культуру в казахских школах, а после переезда в 2003 году в Российскую Федерацию – в российских школах.

Не сразу Галина Николаевна попала на Рязанщину. Вначале она вместе с семьей обосновалась в Москве, где почти десять лет работала физруком в столичной гимназии, была заместителем директора школы по безопасности. Но постоянно, призналась она, тянуло именно в Рязанскую область. Когда-то семья ее бабушки, урожденной знаменитого рязанского купеческого рода Бабенковых, проживала в центре Рязани и имела невдалеке от Рязанского железнодорожного вокзала собственный добротный дом и купеческие лавки. А отец ее бабушки, бывший крепостной крестьянин князей Гагариных, родом был из михайловских мест. Вот так причудливо переплелись исторические линии и судьбы простых людей. В 2013 году Галина Николаевна полностью переехала в село Грязное, построила дом, обзавелась нехитрым хозяйством. Ей сразу же предложили работать по специальности – к тому времени в селе построили новенькую школу, и опытный физрук с опытом тренерской работы по плаванию был как нельзя кстати.

– Ребята с удовольствием занимаются плаванием, освоили все стили, научились играть в водное поло, – говорит директор школы Вера Сергеевна Демидова. – Помимо этого, они активно участвуют в районных и областных соревнованиях по другим видам спорта, успешно сдают нормативы ГТО. И самое главное – они, уделяя больше времени физической подготовке, стали меньше болеть.

Во время занятий в бассейне неизменно присутствует медицинский работник Мария Демидова. А еще в этой школе проводятся научные эксперименты. Учитель биологии Валентина Викторовна Сбытова, молодой дипломированный специалист, с отличием закончившая в прошлом году РГУ имени С.А. Есенина, предложила восьмиклассникам провести исследование на тему «Как урок влияет на здоровье ребенка?». Учительница показала им, как измеряется артериальное давление, научила их заполнять дневники наблюдений и дала электронные тонометры. В течение месяца они проверяли давление у своих ровесников перед уроками и после. Оказалось, что после занятий по основам безопасности жизнедеятельности давление у ребят резко поднималось вверх, то же самое происходило и после занятий по английскому языку и истории. Было отмечено повышенное давление после контрольных работ по математике и физике. Однако юные исследователи заметили, что после занятий в спортзале и в бассейне давление снижалось до нормального уровня.

– Значит, уроки физкультуры имеют благотворное влияние, – с удовольствием констатировала школьный фельд­шер. – Надо постоянно заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. И тогда самочувствие будет всегда отличным!

Александр Федосеев

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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