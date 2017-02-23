Аграрии готовятся к страде

В этом году посевные площади в регионе вырастут

Министерство сельского хозяйства и продовольствия области начало цикл кустовых обучающих семинаров для работников предприятий агропромышленного комплекса.

На первом семинаре, состоявшемся в РГАТУ, аграрии Рязанского, Захаровского, Клепиковского, Спасского, Михайловского, Рыбновского районов рассмотрели вопросы подготовки и проведения весенних полевых работ, инженерно-технического обеспечения, приобретения минеральных удобрений. Кроме того, речь шла о государственной поддержке, условиях кредитования предприятий АПК в 2017 году.

Напомним, под будущий урожай в Рязанской области посеяно 287,2 тыс. га озимых культур. Это на 10,6 тыс. га больше, чем годом ранее.

Планируется увеличение всей посевной площади в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах на 22,2 тыс. га. В структуре зернового клина планируется увеличение площади под пшеницей, кукурузой на зерно, зернобобовыми и крупяными культурами.

В рамках плановой подготовки к весенне-полевым работам аграрии проводят ремонт техники и приобретают минеральные удобрения. Сегодня парк основной сельскохозяйственной техники насчитывает 4782 трактора, 1428 зерноуборочных комбайнов, 287 кормоуборочных комбайнов. Готовность к посевной кампании составляет 74-78% от наличия техники, что выше прошлого года на 1-3%. На данный момент приобретено 61,3 тысяч тонн минеральных удобрений (+8,0 тыс. тонн к 19.02.2016 г.).

В семинарах, которые будут проводиться до 15 марта, примут участие представители министерства сельского хозяйства и продовольствия региона, «Россельхозцентра по Рязанской области», Рязанского НИИСХ, ОАО «Рязань­агрохим», Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева, снабженческих сбытовых компаний, банков, а также около 500 руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств региона.

Земля требует заботы

В рамках федеральной целевой программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» в регионе в этом году будут проведены мелиоративные работы на площади около трех тысяч гектаров. Они планируются в Рыбновском, Шиловском, Путятинском, Сасовском, Касимовском, Рязанском и ряде других районов.

Это позволит дополнительно ввести в оборот ранее необрабатываемые земли сельхозназначения, увеличить посевную площадь, получить дополнительный объем продукции, повысить плодородие почв. Аграриям будет компенсирована половина расходов на гидромелиоративные и культуртехнические работы, а также 70% затрат на агрохимическую мелиорацию. Общий объем финансирования из федерального и областного бюджетов в 2017 году составит 13,1 млн. рублей, из них: на гидромелиоративные мероприятия будет направлено 9 млн. рублей, на культуртехнические мероприятия и агрохимическую мелиорацию – 4,71 млн. рублей.

Подготовлено по материалам сайта ryazagro.ru