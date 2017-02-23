Вернулись с победой

Михайловские участники Всероссийского этапа конкурса социальных квестов «Флагман» завоевали первое место

В конкурсе участвовало более двухсот школьных команд из всех регионов Российской Федерации. В финал вышли лучшие из лучших, и среди них – учащиеся 8 «А» класса Михайловской средней школы № 1 Валентина Власова, Анастасия Федорец, Софья Кочеткова и Валерия Шитова.

– Эти девчонки – активистки Российского движения школьников, – рассказала их классный руководитель Светлана Анатольевна Власова. – Они устраивали ролевые игры для учеников младших классов, делали кормушки для птиц и сами проводили детские мероприятия.

В октябре 2016 года для школьников и студентов был объявлен всероссийский конкурс «Флагманский квест». Он состоял из шести игровых этапов, и в каждом этапе-квесте были свои задания. Но вначале нужно было сделать проектную работу и защитить ее перед организаторами конкурса. Восьмиклассники решили посвятить ее 75-летию освобождения Михайлова от немецко-фашистских захватчиков, поэтому назвали ее «Героическое прошлое Михайлова».

– Мы представили проект в форме видеофильма, – рассказали восьмиклассницы. – Всем классом обсуждали, вносили различные изменения, стараясь сделать свою презентацию красочной и содержательной. Для этого беседовали с местными жителями, пережившими двухнедельную оккупацию, искали самые интересные документы и фотографии.

Четвертый этап заключался в информировании и составлении пресс-релиза проекта, в размещении его в социальных сетях, в местной «районке» и в детской школьной газете «Единство». Участникам конкурса пришлось осваивать навыки журналисткой работы, посещать мастер-классы опытных журналистов, учиться писать корреспонденции и брать интервью. Следует отметить, количественные показатели публикаций михайловских школьников – это было одним из важных условий конкурса – жюри оценило высокими баллами.

– Следующий этап – экскурсия в музее – был самым ответственным и волнительным, – говорит Софья Кочеткова. – Всем классом подготовили экскурсионную программу, пригласили в исторический музей школьников, учителей, горожан. Откликнулись и ветераны Великой Отечественной войны. Присутствующие слушали наши рассказы, задавали вопросы.

Социальный проект предполагал поисковую деятельность, и восьмиклассники стали разыскивать родственников освободителей города, чьи имена значатся на мемориальных досках братских могил. Им помогала В.О. Шелястина, внучка Маршала Советского Союза Ф.И. Голикова, командующего 10 армией, освободившей город в декабре 1941 года.

– Ребята проделали большую исследовательскую работу, они изучили богатый исторический и краеведческий материал, архивные документы и военную хронику, – с удовольствием констатировала заместитель директора по воспитательной работе Елена Кочеткова. – А сколько они прочитали книг по естественно-научным дисциплинам! Ведь в финале их ожидала Большая игра «Хранители планеты», посвященная современным экологическим проблемам. И наши девчонки-активистки с честью выдержали все конкурсные испытания и вернулись домой с дипломами победителей.

Александр Федосеев