Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Одиннадцатая полоса
Общество
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Для моей Рязани

Арт-проект прошел в Кораблине
Автор фото: Юрий Харин | Для моей Рязани
Фото автора.

Участники литобъединения «Кораблинские родники» тоже не остались в стороне от арт-проекта «Рязань, я люблю тебя!», который проходит у нас по инициативе рязанского лицея №4 и при поддержке правительства области и администрации г. Рязани.

Звучали стихи Галины Ефремовой, Светланы Дергач, Натальи Серегиной, Сергея Панферова, Николая Лазарева в авторском исполнении, пела гитара в руках Сергея Черкасова…

В тот день в Кораблинском краеведческом музее, где проходил арт-проект и очередное заседание литобъединения, звучала флейта. Поэтесса Наталья Брылева, как оказалось, не только пишет пронзительные стихи, но и перекладывает их на музыку, сопровождая каждое прочтение перезвоном гитарных струн или пением флейты…

И все это на фоне самобытных картин местных художников. Выставили 14 полотен, в которых отразилась Рязань и родной край. Вот и стихи кораблинских поэтов, которые приняли участие в арт-проекте, органически вписались в это настроение любви к земле рязанской.

– Вы спросили меня, почему я пишу о Рязани,
О ее куполах в форме
взвившихся к небу сердец?..
Оттого что могилы родных меня с нею связали,
Оттого что люблю,
оттого что живу, наконец.
Потому и пишу,
как могу, говорю о Рязани,
О ее куполах
В форме взвившихся
к Богу сердец, –

прочитал свое стихотворение Сергей Панферов. И зал еще долго молчал, а потом взорвался бурными аплодисментами.

– Сегодняшний разговор с благодарными читателями – не первый в этом году, – после завершения встречи сказал нам Сергей Юрьевич. – Не так давно наше литобъединение отметило свое 35-летие. Представляете, сколько радостных моментов, связанных с поэзией, пережили за эти годы наши поэты?

За прошедший год на счету «Кораблинских родников» более 20 прекраснейших встреч с любителями поэзии. Это День поэзии в Кораблине и поэтический фестиваль в Ерлинском парке-дендрарии, организация и проведение литературного праздника в селе Заборово Александро-Невского района, участие в областных поэтических фестивалях в Сынтуле и Константинове… Наше лит­объединение считается одним из сильнейших в области. Стихи кораблинцев в прошлом году увидели свет во многих толстых и тонких журналах. Сергей Панферов, лауреат областной литературной премии имени Якова Полонского, опубликовал свои поэтические опусы в российском альманахе «День поэзии. ХХI век» и в «Московском вестнике», в первом номере журнала «Лифт». Скоро увидит свет второй номер журнала, где также стихи кораблинцев – Валентины Клочковой, Натальи Серегиной и Сергея Черкасова. А самобытных поэтов в Кораблине около двадцати…

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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