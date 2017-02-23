Вкусное, бесценное, полезное

Богатство Спасского хлебокомбината – в его рецептах и кадрах

«И это слово пахло хлебом и той особой теплотой, которой налиты под небом моря пшеницы золотой…» – строки Сергея Михалкова согревают сердце каждого. Так же, как и работа пекаря, создающего основу русского стола. МУП «Спасский хлебокомбинат» радует регион вкусным и полностью натуральным хлебом уже 100 лет, и у людей, которые так любят и берегут свое дело, стоит поучиться.

Век любви и мастерства

День рождения городской пекарни Спасска – 22 февраля 1917 года, а в 1957 году уже было отстроено новое здание хлебокомбината. Все последующие годы предприятие было единственным поставщиком хлеба городу и району, и мощность его доходила до 15 тонн продукции в сутки. Продукция предприятия неоднократно отмечена дипломами и медалями за высокое качество на международных смотрах и всероссийских конкурсах. В 2016 году три вида спасского хлеба вошли в список «Сто лучших товаров России».

За многолетнюю историю хлебокомбината его сотрудниками становилось немало энергичных людей, любящих свое дело. Уникальные сорта хлеба создавали Заслуженный работник пищевой индустрии РФ, инженер-технолог Надежда Чукина, пекарь-мастер, обладатель почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ Валентина Седешкина и пекарь-мастер Ольга Захаркина. Также лучшими работниками признаны контролер пищевой продукции Людмила Зимина, награжденная почетной грамотой Управления сельского хозяйства и продовольствия области, кладовщик склада сырья Валентина Ефремова и инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики Сергей Лактюшкин.

Сейчас предприятие возглавляет Игорь Собчаков. Под его началом трудятся 85 человек, и каждое лето к ним прибавляется по несколько временных сотрудников: в Спасский район приезжают отдыхающие из Рязанской и Московской областей, которые с большой охотой раскупают продукцию. Средняя зарплата работников хлебокомбината составляет 17 тысяч рублей, и Игорь Васильевич признается, что охотно увеличит эту сумму, если у предприятия появится больше точек сбыта и будут заключены контракты на поставку продукции с сетевыми магазинами «Магнит», «Дикси», «Пятерочка».

«Мелкоштучка» с выдумкой…

и не только

Инженер-технолог Виталий Кочетков показывает светлые помещения цеха, где уже пахнет свежим тестом. Он работает на хлебокомбинате пятый год, придя сюда следом за отцом. Задачи Виталия – разрабатывать новые рецептуры хлебобулочных изделий и следить, чтобы действующие технологии не нарушались. Главные секреты вкуса и качества спасского хлеба – густые закваски и категоричное отсутствие добавок-«ускорителей», улучшителей вкуса, говорит он.

В производственном здании комбината работают три линии выпуска продукции: линия батонов, линия ржано-пшеничного хлеба, а также «мелкоштучка» – всевозможные пирожные. Кондитер Ольга Волчкова посыпает еще теплые кексы с изюмом сахарной пудрой, и в воздухе стоит сказочный аромат, отправляющий куда-то в детство. Творения Ольги Валерьевны, в том числе выставочные, неоднократно отмечались на региональном и всероссийском уровнях. А в 2016 году кондитер получила благодарность губернатора Рязанской области.

В цехе круглые сутки поочередно работают три бригады: первая, утренняя, готовит сырье, вторая формует и частично выпекает изделия, а третья доделывает продукцию, чтобы рано утром доставить ее на прилавки. Пекутся батоны в каменной печи, возраст которой приближается к возрасту самой пекарни – к ста годам. Хотя современные печи, в которых хлеб пропекается и не пригорает, здесь тоже задействованы по полной. Всего на данный момент хлебокомбинат выпускает около 50 наименований – это и «белый», и «черный» батоны, и изысканный хлеб с семечками, маком и другими добавками, и сытная пицца, и нежнейшие пирожные к чаю. Конечно, цена спасского хлеба немного выше, чем у привозной продукции «массовых» марок. Но каждый рубль этой цены оправдан старинными технологиями изготовления, долей ручного труда и вложенной частичкой души пекарей.

Многие из сотрудников хлебокомбината образуют династии. Так получилось и у пекаря-мастера Анны Брындиной, которая трудится здесь больше 40 лет! Вся продукция предприятия замешивается под ее контролем. «Мы работаем здесь с сыном. Домой всегда покупаем только свой продукт – в нем нет химии, он очень вкусный, потому что с любовью замешен!» – делится Анна Абрамовна. В 2016 году эта скромная труженица получила звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Коллектив гордится и другими работниками: пекарем-мастером Еленой Згонник, машинистами тесторазделочных машин Валентиной Угадчиковой и Валентиной Батутиной, контролером пищевой продукции Людмилой Дружининой. Все они приносят хлебокомбинату многочисленные награды и грамоты, а покупателям – качественные и красивые изделия.

В будущее – с надеждами

Сейчас у МУП «Спасский хлебокомбинат» около 70 контрагентов, которые обеспечивают свежей продукцией Рязань и Рязанскую область. В райцентре это, например, киоск на приборном заводе – местным рабочим очень нравится спасский хлеб. Комбинат выпускает до трех тонн продукции в сутки, при том что производственные мощности позволяют ежедневно готовить по 15 тонн. Причина – в нехватке мест сбыта. В одном только Спасске сейчас работают шесть сетевых супермаркетов, которым проще возить во все города товар от гигантов-поставщиков, чем работать с локальными производителями продуктов. «Земляки сами просят, чтобы мы привозили свой хлеб в эти магазины. Но мы не можем договориться ни с региональными, ни с федеральными представителями сетей», – сетует Игорь Васильевич.

Сейчас у предприятия есть разрешение от городской администрации ставить свои палатки у супермаркетов – правда, сетевые магазины работают дольше, а значит, получают больше выручки. Помогла районная администрация и с ремонтом: в 2016 году хлебокомбинат получил 1 миллион 550 тысяч рублей и реконструировал на эти деньги производственное здание. Теперь предприятие ждет содействия в «больничной» проблеме. Много лет подряд Спасская ЦРБ (к слову, располагающаяся через дорогу) получала от комбината свежий хлеб по договору. Но с 2016 года договор заключили на региональном уровне с сасовским предприятием – и теперь районные больницы, в том числе местная, дожидаются «чужого» хлеба только раз в неделю. Возвращение к предыдущему соглашению обрадует всех: и хлебокомбинат, который снова получит место сбыта, и больницу, которая любит родной горячий хлеб.

Второй век работы спасские пекари начинают с надеждами на содействие региональной власти. Им нужна помощь в заключении договоров на поставку товаров мелких и средних предприятий ритейлерам, расположенным по соседству. Предприятие со славной историей и безупречной репутацией у жителей области – герой и ежегодных смотров, и выставок всероссийского масштаба, таких как «Золотая осень», и областных праздников урожая. И тогда открытая дорога на прилавки больших магазинов превратится в увеличенные зарплаты работникам и налоги в казну, а также в рост числа довольных селян и горожан. Ведь с хлебом мы привыкли и праздновать, и выживать, и так хочется, чтобы этот продукт радовал вкусом, качеством и теплом рук наших тружеников-земляков!