Вкусное, бесценное, полезное

Областная общественно-политическая газета
03:33 МСК
Четверг
23 февраля 2017 года
№34 (5321)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветыВ первом чтении принят новый закон об Общественной палате Рязанской областиПредприятие передало в бюджет Рязани более 5,8 миллиона рублей на благоустройство городаНовый областной закон позволит вовлекать в сельхозоборот в Рязанской области мелиорированные земли Доходы бюджета Рязани увеличеныВ бюджет Рязанской области внесены изменения Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества Рязанские туристы отмечают 50-летие турклуба «Альтаир» РГРТУ Николай Любимов рассчитывает на поддержку депутатов Рязанской облдумыСотрудник одной из колоний Рязанской области за взятку пронес на территорию спецучреждения 10 сим-карт День Защитника Отечества в Рязани отметили большим праздничным концертом В Генеральный план Рязани внесены измененияВ Рязани проверили состояние дорожного покрытия на более чем 30 улицах Рязанские женщины-инспекторы ГИБДД поздравили мужчин-автомобилистов с наступающим праздникомНиколай Любимов дал первое интервью рязанским журналистамРуководство Рязанского театры драмы приняло участие в праздновании юбилея мюнстерского театра Wolfgang Borchert Theater Артисты накормят гостей Рязанской филармонии блинами на праздновании МасленицыВ Рязани прошел конкурс моделей-копий военной техники «Во славу Отечества» БК «Рязань» завтра нельзя проигрывать в матче с БК «МБА» Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника ОтечестваЖители Рязанской области крали коров и продавали мясо в Липецке В Рязани иномарка сбила пешехода Бывший первый зампред правительства Рязанской области предстанет перед судом Глава Рязанского региона Николай Любимов поздравил офицеров и солдат Рязанского гарнизона, ветеранов военной службы, жителей области с Днем защитника ОтечестваНа рязанском предприятии в цене спортивные семьи
Главная страница / Новости Рязани и области
23.02.2017
Просмотров: 49
№34 (5321) |
Десятая полоса
Общество
Версия для печати

Вкусное, бесценное, полезное

Богатство Спасского хлебокомбината – в его рецептах и кадрах
Вкусное, бесценное, полезное

«И это слово пахло хлебом и той особой теплотой, которой налиты под небом моря пшеницы золотой…» – строки Сергея Михалкова согревают сердце каждого. Так же, как и работа пекаря, создающего основу русского стола. МУП «Спасский хлебокомбинат» радует регион вкусным и полностью натуральным хлебом уже 100 лет, и у людей, которые так любят и берегут свое дело, стоит поучиться.

Век любви и мастерства

День рождения городской пекарни Спасска – 22 февраля 1917 года, а в 1957 году уже было отстроено новое здание хлебокомбината. Все последующие годы предприятие было единственным поставщиком хлеба городу и району, и мощность его доходила до 15 тонн продукции в сутки. Продукция предприятия неоднократно отмечена дипломами и медалями за высокое качество на международных смотрах и всероссийских конкурсах. В 2016 году три вида спасского хлеба вошли в список «Сто лучших товаров России».

За многолетнюю историю хлебокомбината его сотрудниками становилось немало энергичных людей, любящих свое дело. Уникальные сорта хлеба создавали Заслуженный работник пищевой индустрии РФ, инженер-технолог Надежда Чукина, пекарь-мастер, обладатель почетной грамоты Министерства сельского хозяйства РФ Валентина Седешкина и пекарь-мастер Ольга Захаркина. Также лучшими работниками признаны контролер пищевой продукции Людмила Зимина, награжденная почетной грамотой Управления сельского хозяйства и продовольствия области, кладовщик склада сырья Валентина Ефремова и инженер контрольно-измерительных приборов и автоматики Сергей Лактюшкин.

Сейчас предприятие возглавляет Игорь Собчаков. Под его началом трудятся 85 человек, и каждое лето к ним прибавляется по несколько временных сотрудников: в Спасский район приезжают отдыхающие из Рязанской и Московской областей, которые с большой охотой раскупают продукцию. Средняя зарплата работников хлебокомбината составляет 17 тысяч рублей, и Игорь Васильевич признается, что охотно увеличит эту сумму, если у предприятия появится больше точек сбыта и будут заключены контракты на поставку продукции с сетевыми магазинами «Магнит», «Дикси», «Пятерочка».

«Мелкоштучка» с выдумкой…
и не только

Инженер-технолог Виталий Кочетков показывает светлые помещения цеха, где уже пахнет свежим тестом. Он работает на хлебокомбинате пятый год, придя сюда следом за отцом. Задачи Виталия – разрабатывать новые рецептуры хлебобулочных изделий и следить, чтобы действующие технологии не нарушались. Главные секреты вкуса и качества спасского хлеба – густые закваски и категоричное отсутствие добавок-«ускорителей», улучшителей вкуса, говорит он.

В производственном здании комбината работают три линии выпуска продукции: линия батонов, линия ржано-пшеничного хлеба, а также «мелкоштучка» – всевозможные пирожные. Кондитер Ольга Волчкова посыпает еще теплые кексы с изюмом сахарной пудрой, и в воздухе стоит сказочный аромат, отправляющий куда-то в детство. Творения Ольги Валерьевны, в том числе выставочные, неоднократно отмечались на региональном и всероссийском уровнях. А в 2016 году кондитер получила благодарность губернатора Рязанской области.

В цехе круглые сутки поочередно работают три бригады: первая, утренняя, готовит сырье, вторая формует и частично выпекает изделия, а третья доделывает продукцию, чтобы рано утром доставить ее на прилавки. Пекутся батоны в каменной печи, возраст которой приближается к возрасту самой пекарни – к ста годам. Хотя современные печи, в которых хлеб пропекается и не пригорает, здесь тоже задействованы по полной. Всего на данный момент хлебокомбинат выпускает около 50 наименований – это и «белый», и «черный» батоны, и изысканный хлеб с семечками, маком и другими добавками, и сытная пицца, и нежнейшие пирожные к чаю. Конечно, цена спасского хлеба немного выше, чем у привозной продукции «массовых» марок. Но каждый рубль этой цены оправдан старинными технологиями изготовления, долей ручного труда и вложенной частичкой души пекарей.

Многие из сотрудников хлебокомбината образуют династии. Так получилось и у пекаря-мастера Анны Брындиной, которая трудится здесь больше 40 лет! Вся продукция предприятия замешивается под ее контролем. «Мы работаем здесь с сыном. Домой всегда покупаем только свой продукт – в нем нет химии, он очень вкусный, потому что с любовью замешен!» – делится Анна Абрамовна. В 2016 году эта скромная труженица получила звание «Почетный работник агропромышленного комплекса России». Коллектив гордится и другими работниками: пекарем-мастером Еленой Згонник, машинистами тесторазделочных машин Валентиной Угадчиковой и Валентиной Батутиной, контролером пищевой продукции Людмилой Дружининой. Все они приносят хлебокомбинату многочисленные награды и грамоты, а покупателям – качественные и красивые изделия.

В будущее – с надеждами

Сейчас у МУП «Спасский хлебокомбинат» около 70 контрагентов, которые обеспечивают свежей продукцией Рязань и Рязанскую область. В райцентре это, например, киоск на приборном заводе – местным рабочим очень нравится спасский хлеб. Комбинат выпускает до трех тонн продукции в сутки, при том что производственные мощности позволяют ежедневно готовить по 15 тонн. Причина – в нехватке мест сбыта. В одном только Спасске сейчас работают шесть сетевых супермаркетов, которым проще возить во все города товар от гигантов-поставщиков, чем работать с локальными производителями продуктов. «Земляки сами просят, чтобы мы привозили свой хлеб в эти магазины. Но мы не можем договориться ни с региональными, ни с федеральными представителями сетей», – сетует Игорь Васильевич.

Сейчас у предприятия есть разрешение от городской администрации ставить свои палатки у супермаркетов – правда, сетевые магазины работают дольше, а значит, получают больше выручки. Помогла районная администрация и с ремонтом: в 2016 году хлебокомбинат получил 1 миллион 550 тысяч рублей и реконструировал на эти деньги производственное здание. Теперь предприятие ждет содействия в «больничной» проблеме. Много лет подряд Спасская ЦРБ (к слову, располагающаяся через дорогу) получала от комбината свежий хлеб по договору. Но с 2016 года договор заключили на региональном уровне с сасовским предприятием – и теперь районные больницы, в том числе местная, дожидаются «чужого» хлеба только раз в неделю. Возвращение к предыдущему соглашению обрадует всех: и хлебокомбинат, который снова получит место сбыта, и больницу, которая любит родной горячий хлеб.

Второй век работы спасские пекари начинают с надеждами на содействие региональной власти. Им нужна помощь в заключении договоров на поставку товаров мелких и средних предприятий ритейлерам, расположенным по соседству. Предприятие со славной историей и безупречной репутацией у жителей области – герой и ежегодных смотров, и выставок всероссийского масштаба, таких как «Золотая осень», и областных праздников урожая. И тогда открытая дорога на прилавки больших магазинов превратится в увеличенные зарплаты работникам и налоги в казну, а также в рост числа довольных селян и горожан. Ведь с хлебом мы привыкли и праздновать, и выживать, и так хочется, чтобы этот продукт радовал вкусом, качеством и теплом рук наших тружеников-земляков!

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
Собственникам предложат «меню» проведения энергоэффективного ремонта
Светлана Максимова
Вести АПК
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
23 февраля – День защитника Отечества
Событие
Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми
Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам
Людмила Иванова
Событие
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Светлана Максимова
Событие
Значимые новеллы
В регионе появится новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
Событие
По долгу памяти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
Событие
Неделя глазами экспертов
Репортаж
От рассвета до заката
несут ратную службу солдаты-срочники
Лада Петрова
Читатель - газета
Готовимся к летним каникулам
Читатель - газета
В ожидании гостей
Читатель - газета
Как выбрать продукты к Масленице
Читатель - газета
Пенсионные услуги доступны в МФЦ
Я – избиратель
Губернатор волею народа
Как рязанцы выбирали руководителей области
Татьяна Железнова
Тема дня
Медосмотр набирает обороты
Рязанцы стали ответственнее относиться к своему здоровью и стараются пройти диспансеризацию
Людмила Иванова
Общество
Выход в «Люди»
В Рязани появилась необычная картинная галерея
Анна Добролежа
Управдом
Почему в квитанции указан долг?
Управдом
Что входит в перечень работ по капитальному ремонту
Управдом
Собственникам предложат «меню» проведения энергоэффективного ремонта
Светлана Максимова
АПК
Вести АПК
Общество
Вернулись с победой
Михайловские участники Всероссийского этапа конкурса социальных квестов «Флагман» завоевали первое место
Общество
О работе Рязанской почты в праздничные дни
В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.
Спорт
Лихие виражи
На трассе «Семеновская» прошли соревнования XXVIII Всероссийского автокросса «Русская зима»
Спорт
Физрук
Ученики Чапаевской средней школы уже третий год занимаются плаванием в бассейне собственной школы и проводят там научные эксперименты
Спорт
Терпение и характер
Воспитанница СДЮСШОР «Комета» Марина Воробьева стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек 2000– 2002 годов рождения
Вячеслав Астафьев
Общество
Бумажные сокровища
Полицейские подарили 120 книг детской библиотеке
Анна Добролежа
РВ ТВ
Хоккей в валенках
В Рязани прошел необычный спортивный праздник
Димитрий Соколов
Стиль жизни
Замыкая круг
В руках художника по керамике сплетаются все природные стихии
Культурная среда
Приключения и впечатления
Экскурсовода Валентина Горбачева туристы называют достопримечательностью Рязани
Анна Добролежа
Гость города
Негромкое звучанье слов любви
Романтический шекспировский вечер в Рязанской филармонии
Татьяна Клемешева
Гость города
Ученый. Исследователь. Путешественник
Выставка в библиотеке имени Горького рассказывает о жизни и деятельности Семенова-Тян-Шанского
Лада Петрова
Творчество
Защитники и вдохновители
Они прекрасно сочетают службу, учебу и увлечение музыкой
Татьяна Клемешева
Творчество
Мы не все еще песни спели
Ветераны и новички «Альтаира» отмечают 50-летие турклуба РГРТУ
Лада Петрова
Наши новости
Красота традиции
В Рязани состоялся второй православный Сретенский бал
Татьяна Клемешева
Наши новости
Играла рязанская гармонь
Праздник народной песни получился веселым и самобытным
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
В четырех измерениях
В самой крошечной картинной галерее Рязани проходят выставки талантливых художников
Димитрий Соколов
Встречи с природой
Пейзажи
Владимира Сыроешкина
Иван Назаров
Путевой лист
Отрава на дороге
Как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Познавательный троллейбус
Инспекторы ГИБДД предложили рязанским школьникам занимательный маршрут
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
«Ловушка» в Интернете
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
Снежные мотивы
Дмитрий Осинин
Вернисаж
А здесь тишина…
Чернеет лес, теплом разбуженный… Природу и охоту показывают рязанцам тульские художники
Вероника Шелякина
№ 34 (5321) от
23 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
23 февраля – День защитника Отечества
Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми
Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Значимые новеллы
В регионе появится новый закон об Общественной палате
По долгу памяти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. В Рязани Масленицу отпразднуют широко
2. В Москве начала работу межведомственная рабочая группа по сохранению достопримечательного места «Есенинская Русь» в Рязанской области
3. Рязанские хоры выступят в Санкт-Петербурге
4. Рязанский писатель Владимир Белов отметил 70-летие
5. Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым
6. Ушел из жизни рязанский фотограф, преподаватель Владимир Кованов
7. Танцоры из Сасова Рязанской области завоевали престижную награду на международном конкурсе музыкального и хореографического искусства
8. Николай Любимов дал первое интервью рязанским журналистам
9. Выполняя поручения Президента
10. В Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru