Новости фонда капитального ремонта

В селе Вышетравино Рязанского района прошло собрание жителей, на котором обсуждали вопросы ремонтной кампании этого года.

На встрече присутствовал начальник отдела по работе с органами местного самоуправления и собственниками помещений Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Алексей Мишин, сотрудник районного отдела министерства социальной защиты населения, директор управляющей организации.

Алексей Мишин рассказал собравшимся о целях и задачах Фонда капитального ремонта, о способах накопления на капитальный ремонт, о том, на что идут собираемые средства, о региональной программе и ее реализации. С жильцами обсудили предстоящие работы по капитальному ремонту электропроводки в некоторых домах городка. Начальник отдела подчеркнул, что фондом активно ведется претензионная работа с неплательщиками, так как повышение уровня собираемости взносов – одна из задач текущего года.

По состоянию на начало февраля, собираемость взносов на капитальный ремонт по Вышетравинскому сельскому поселению составляет 51,57%.

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В поселке Варские Рязанского района прошло выездное совещание по вопросу повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт

Разъяснительную работу с неплательщиками провели специалисты администрации района и ведущий специалист отдела по работе с органами местного самоуправления и собственниками помещений Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Вера Клещинская. На встречу пришло около полусотни граждан.

По мнению специалиста фонда, встреча прошла продуктивно, собравшиеся получили ответы на все интересующие вопросы. Вера Клещинская рассказала жителям, что региональный оператор регулярно обращается в суд с исковыми заявлениями по взысканию задолженности в Фонд капитального ремонта с целью создания судебных прецедентов. «На сегодняшний день можно констатировать, что судебная практика сложилась в пользу регионального оператора», – подчеркнула специалист фонда. Она также пояснила, что при оплате задолженности через суд с должника взыскивается не только сумма долга, но и пени, а также судебные расходы и судебные издержки.

Собираемость взносов на капитальный ремонт по Варсковскому сельскому поселению составляет 75,18%.

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Рязанская область приняла участие во Всероссийском совещании по капитальному ремонту

Представители Рязанской области приняли участие в селекторном совещании по капитальному ремонту и приоритетным проектам, организованном Министерством строительства и ЖКХ РФ. Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области представляла исполняющая обязанности генерального директора Марина Бондарева.

В Рязанской области краткосрочный план на 2016 год исполнен в полном объеме. Выполнено 807 видов работ в 596 многоквартирных домах, формирующих Фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Показатель собираемости взносов в 2016 году составил 85,5 %. Всего с 1 сентября по 7 февраля 2017 года процент собираемости составляет 81,93. Как отметил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, собираемость платежей на капремонт в среднем по России составляет более 85%, что на 8,5 процентных пункта выше, чем в 2015 году.