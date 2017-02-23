Почему в квитанции указан долг?

«Я исправно, регулярно оплачиваю коммунальные услуги, в том числе и взносы за капитальный ремонт. Однако периодически в квитанциях указано, что я должна именно за капитальный ремонт, хотя это не так. Почему так происходит, что это за ошибка и как сделать, чтобы больше ее не было?

Татьяна К., г. Рязань»

Как пояснили в региональном Фонде капитального ремонта, задолженность по лицевому счету может образоваться по разным причинам. Например, оплата была произведена после 10 числа месяца, следующего за истекшим. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, а также областным законом № 70-ОЗ оплата взноса на капитальный ремонт производится до 10 числа следующего месяца. Еще могут быть допущены ошибки в процессе оплаты взноса в платежном пункте, а именно некорректно указанный лицевой счет, технический сбой при передаче электронных реестров платежей или платеж собственником был перечислен напрямую на расчетный счет без указания лицевого счета. Что делать, чтобы долг был убран из квитанции? Необходимо обратиться в абонентский отдел Фонда капитального ремонта по адресу: г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1-а, строение 3 (корпус Е), каб. 203. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность, документ о праве собственности на помещение, по которому числится задолженность, документы, подтверждающие оплату (чек-ордер платежной организации или квитанция с распечатанным ЭКЛЗ).