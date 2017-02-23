Что входит в перечень работ по капитальному ремонту

«У нас такой старый дом, что, на мой взгляд, в нем нужно все менять, включая стены. В программу капитального ремонта мы внесены на 2018 год, и то, ремонт будет производиться лишь частичный. Подскажите, на что вообще можно рассчитывать, какие виды работ предполагает принятая в регионе программа?

Михаил В., г. Скопин»

Региональная программа капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области включает в себя ремонт крыши, в том числе с переустройством невентилируемой крыши на вентилируемую, ремонт фасада, подвальных помещений, фундамента, ремонт или замену лифтового оборудования, ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, в том числе с установкой коллективных (общедомовых) приборов учета, ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения, дымовых и вентиляционных каналов при переводе МКД с централизованного на индивидуальное поквартирное теплоснабжение.