Собственникам предложат «меню» проведения энергоэффективного ремонта

Глава Минстроя России Михаил Мень подписал приказ, утверждающий общий перечень мероприятий по энергосбережению многоквартирных домов и мероприятий, повышающих энергетическую эффективность домов при проведении капремонта.

Приказ утверждает конкретные мероприятия повышения энергоэффективности, а также предлагает рекомендуемую форму («меню») энергоэффективных мероприятий для утверждения собственниками в рамках проведения капитального ремонта. В «меню» отражен тип работ, их прогнозируемая энергетическая эффективность, экономическая выгода и затраты на проведение работ.

«Тема повышения энергоэффективности домов находится в числе самых часто задаваемых вопросов о капремонте собственниками жилья. Люди хотят не просто ремонтировать свои дома, но еще и качественно изменять их уровень, чтобы потом экономить на коммунальных платежах. Минстроем России уже инициирован ряд мер, стимулирующих проведение энергоэффективных работ при капремонте, в том числе, финансовая поддержка», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Принципиальные возможности повышения энергоэффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте, современные инженерные решения и опыт регионов стали темой обсуждения первого дня отраслевого совещания региональных операторов капитального ремонта. По опыту регионов, озвученному в докладах регоператоров Белгородской и Ростовской областей, теплоизоляция чердака может привести к 10% экономии оплаты за тепло, теплоизоляция стен – до 30%, а установка индивидуальных тепловых пунктов и узлов регулирования – до 20%. При комплексном подходе уровень экономии возрастает.

«Разработанный документ поможет собственникам сделать грамотный выбор в пользу тех или иных работ, а также оценить их результативность. По результатам обсуждений с экспертами – энергетиками, региональными операторами, строительными компаниями и представителями бизнеса – мы включили в приказ перечень наиболее результативных работ. Дома, включенные в краткосрочные программы в 2017 году, уже смогут воспользоваться энергоэффективным «меню», которое включает отобранные наиболее действенные мероприятия с указанием прогноза в экономии», – пояснила заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Елена Солнцева.