Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Девятая полоса
Управдом
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Собственникам предложат «меню» проведения энергоэффективного ремонта

Глава Минстроя России Михаил Мень подписал приказ, утверждающий общий перечень мероприятий по энергосбережению многоквартирных домов и мероприятий, повышающих энергетическую эффективность домов при проведении капремонта.

Приказ утверждает конкретные мероприятия повышения энергоэффективности, а также предлагает рекомендуемую форму («меню») энергоэффективных мероприятий для утверждения собственниками в рамках проведения капитального ремонта. В «меню» отражен тип работ, их прогнозируемая энергетическая эффективность, экономическая выгода и затраты на проведение работ.

«Тема повышения энергоэффективности домов находится в числе самых часто задаваемых вопросов о капремонте собственниками жилья. Люди хотят не просто ремонтировать свои дома, но еще и качественно изменять их уровень, чтобы потом экономить на коммунальных платежах. Минстроем России уже инициирован ряд мер, стимулирующих проведение энергоэффективных работ при капремонте, в том числе, финансовая поддержка», – отметил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.

Принципиальные возможности повышения энергоэффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте, современные инженерные решения и опыт регионов стали темой обсуждения первого дня отраслевого совещания региональных операторов капитального ремонта. По опыту регионов, озвученному в докладах регоператоров Белгородской и Ростовской областей, теплоизоляция чердака может привести к 10% экономии оплаты за тепло, теплоизоляция стен – до 30%, а установка индивидуальных тепловых пунктов и узлов регулирования – до 20%. При комплексном подходе уровень экономии возрастает.

«Разработанный документ поможет собственникам сделать грамотный выбор в пользу тех или иных работ, а также оценить их результативность. По результатам обсуждений с экспертами – энергетиками, региональными операторами, строительными компаниями и представителями бизнеса – мы включили в приказ перечень наиболее результативных работ. Дома, включенные в краткосрочные программы в 2017 году, уже смогут воспользоваться энергоэффективным «меню», которое включает отобранные наиболее действенные мероприятия с указанием прогноза в экономии», – пояснила заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя России Елена Солнцева.

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
Что входит в перечень работ по капитальному ремонту
Вкусное, бесценное, полезное
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Татьяна Клемешева
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Событие
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Светлана Максимова
Событие
Значимые новеллы
В регионе появится новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
Событие
По долгу памяти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
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Неделя глазами экспертов
Репортаж
От рассвета до заката
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Читатель - газета
Готовимся к летним каникулам
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В ожидании гостей
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Как выбрать продукты к Масленице
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Пенсионные услуги доступны в МФЦ
Я – избиратель
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Как рязанцы выбирали руководителей области
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Медосмотр набирает обороты
Рязанцы стали ответственнее относиться к своему здоровью и стараются пройти диспансеризацию
Людмила Иванова
Управдом
Новости фонда капитального ремонта
Светлана Максимова
Управдом
Почему в квитанции указан долг?
Общество
Вкусное, бесценное, полезное
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Татьяна Клемешева
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Юрий Харин
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О работе Рязанской почты в праздничные дни
В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.
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Ученики Чапаевской средней школы уже третий год занимаются плаванием в бассейне собственной школы и проводят там научные эксперименты
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Выставка в библиотеке имени Горького рассказывает о жизни и деятельности Семенова-Тян-Шанского
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Они прекрасно сочетают службу, учебу и увлечение музыкой
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