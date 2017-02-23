Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Восьмая полоса
Общество
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Выход в «Люди»

В Рязани появилась необычная картинная галерея
Автор фото: Анна Добролежа | Выход в «Люди»
Фото автора.

Галерея-бутик-студия «Люди» создана для рязанцев и гостей города, но посвящена именно художникам. «Люди», в честь которых организаторы назвали свой проект, – это творцы, которые образно, документально и философски увековечивают народ, улицы, города, историю в своих полотнах.

Из Петербурга в Рязань

В ТЦ «Первомайский», словно в голове предприимчивого человека, спрятаны разные бизнес-идеи. За одной дверью – магазин одежды, за другой – модная парикмахерская. Только в отличие от нереализованных мыслей амбициозного мечтателя – эти проекты прошли проверку временем, пережили кризис, подверглись неожиданным рискам и приобрели уверенность в результате своих маленьких, но очень нужных побед. Свою мечту не побоялась воплотить в жизнь и искусствовед Ирина Синицина. Окончив Санкт-Петербургскую Академию художеств имени Репина, она никак не могла найти работу в питерской галерее с хорошими условиями и перспективами. После очередного разочарования Ирина решила вернуться из культурной столицы в Рязань и открыть собственную галерею.

– В предпринимательстве нужно действовать, как в известной поговорке: глаза боятся, а руки делают. Многие мне говорили, что открыть ИП сложно, что могут быть проблемы с арендой, но в реальности все делается буквально за несколько дней, – говорит Ирина.

Галерея «Люди» – не первый проект, в котором участвовала Синицина. Еще студенткой Рязанского политехнического университета, где она получила первое высшее образование архитектора, Ирина подружилась с творческим и креативным Русланом Чернышовым. Вместе они из любопытства прошли курсы барменов, научились правильно сочетать вкусы и общаться с клиентами. А затем появилась возможность применить на деле свои знания и умения: в конце 2014 года знакомый предложил Руслану открыть кафе. Сначала в нем решили продавать дизайнерские изделия, а потом и картины. К этой работе привлекли Ирину, она как раз училась заочно на искусствоведа в Санкт-Петербурге.

Одна творческая идея в коллективе постоянно цеплялась за другую: развесив картины на стенах, ребята решили сделать их изюминкой интерьера, постоянно менять их местами и радовать посетителей обновлениями, а потом решили устраивать персональные выставки художников. В кафе Ирина была одновременно официантом, искусствоведом, организатором банкетов, фотографом.

– Посетителей у нас было принято называть уважительным словом «гости», так же мы к ним и относились: каждому проводили экскурсию по залу, рассказывали о картинах, стилях, художниках, – говорит Ирина. – Наше кафе находилось в спальном районе города, жители которого не избалованы культурными событиями, поэтому 80 процентов гостей были довольны посещением нашего кафе. Я даже не думала, что буду получать на своей работе такую отдачу и услышу в свой адрес столько благодарностей.

Затем кафе закрылось из-за переезда организаторов в Санкт-Петербург. Когда Ирина вернулась в Рязань, создать галерею и найти художников для сотрудничества ей помогли связи с творческими людьми, сохранившиеся после работы в кафе и приобретенные во время учебы в культурной столице.

Живописцы, окуните ваши кисти

– Я настолько привыкла делать все сама, заниматься организацией, что поняла: если бы я работала по найму, мой потенциал и энергия не были бы развиты полностью, – говорит Синицина. – Я очень люблю свою галерею и не представляю, чем еще я могла бы так увлеченно заниматься. Этому проекту я отдаю все силы, а он помогает развиваться не только художникам, но и мне самой: я занимаюсь живописью, и творческая среда помогает мне расти и обогащать внутренний мир.

Ирина сотрудничает в галерее с молодыми авторами до 30 лет, потому что они близки ей по духу, с ними ей легче находить общий язык, развиваться и воплощать свои идеи в жизнь. Синицина старается сделать галерею интересной и разнообразной, поэтому показывает в ней работы художников из трех городов: Рязани, Москвы и Санкт-Петербурга. Это и уже признанные мастера, и начинающие авторы, живописцы с высшим образованием и художники-самоучки.

Самый главный критерий при отборе работ для Ирины – это эмоции. Если картина производит впечатление, пугает, дарит улыбку, возвращает в детство или заставляет задуматься о вечном, значит, она не оставит равнодушными посетителей и останется в их памяти надолго.

– Порой в работах студентов или самоучек бывают некоторые погрешности в композиции, но они так умело передают цвет или выбирают настолько интересные сюжеты, что я включаю их работы в коллекцию галереи или даю возможность принять участие в выставке. Авторов, пока не слишком популярных, но тех, в ком виден потенциал, я стараюсь поддерживать, – говорит Ирина.

В галерее можно приобрести картины Владислава Ефремова (г. Рязань) с выставки «Внутренняя карта», которая проходила в музее истории молодежного движения в сентябре прошлого года; картины самобытного художника-самоучки, младшего научного сотрудника института системных исследований РАН Валентина Шункова (Москва); работы выпускницы института живописи, скульптуры и архитектуры им. Репина Алены Печниковой. Картины Алены дают возможность зрителю погрузиться в личностные переживания художника через созерцание женской фигуры.

В одной части галереи всегда будут проходить выставки, в другой можно будет посмотреть на картины авторов из трех городов и приобрести что-то для себя. Не просто познакомиться с художниками и их творчеством можно в галерее, но и поучиться у них ремеслу. В «Людях» регулярно проходят мастер-классы по живописи, на которых любой рязанец, даже без художественной подготовки, за три часа может написать картину и унести домой собственное произведение.

– Я посетила мастер-класс по акварельному зимнему пейзажу Павла Попова, мне понравилось, что за короткий срок мы получили много советов по технике и успели нарисовать картину, – говорит архитектор Елена Касаткина.

Открытие новой частной галереи – это значимое событие для города. Новая площадка выполняет функции не только места продажи картин, но и музея, в котором можно бесплатно познакомиться с творчеством молодых художников из разных городов. Это добавляет красок культурному пространству города.

Анонс выставок

Февраль – выставка «БУДЬВКУБЕ» непрофессионального творческого объединения «ДелайКУБ» (г.Санкт-Петербург).
Март – акварелист Павел Попов (г. Рязань).
Апрель – Владислав Ефремов, выпускник Санкт-Петербургского института декоративно-прикладного искусства.
Май – Шариф Одинаев, пейзажист, чьи работы передают красоту его родины – Узбекистана.
Июнь – Валентин Шунков (г.Москва).
Июль – общая выставка авторов галереи, которая будет посвящена одному из европейских художников XX века (пока его имя держится в секрете). Каждый молодой автор изобразит на холсте свой отклик на творчество великого живописца и, переосмыслив наследие художника, создаст новое интересное произведение.
Август – пока свободен.
Сентябрь – Екатерина Сергеева, художник-самоучка, чье творчество раскрывает неведомые грани космоса, рассказывает с научно-творческой точки зрения об истории освоения звездного пространства.
Октябрь – Марина Гаврелюк, выпускница Спб ГХПА имени Штиглица.

Картины этих авторов уже сейчас можно приобрести в галерее «Люди» по адресу: Первомайский проспект, 56, 2-й этаж, офис 224.

Режим работы: вт – вс: 12.00 – 20.00.

точка зрения

Владислав Ефремов,
художник:

– Создание галереи «Люди» – это прекрасная идея. Я давно ждал открытия в городе чего-то подобного. У арт-директора галереи Ирины Синициной достаточно широкий спектр художественных пристрастий, с чем-то я не согласен, что-то нравится, что-то очень нравится, но тем не менее возникает общая интересная атмосфера. В галерее представлены самые разные авторы по художественному темпераменту, по разрабатываемой тематике, по месту проживания, по статусу художественной признанности, что не может не привлекать внимания.

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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