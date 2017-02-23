Медосмотр набирает обороты

Рязанцы стали ответственнее относиться к своему здоровью и стараются пройти диспансеризацию

Начало этой программе было положено в 2013 году. Главная цель диспансеризации – обследовать всех взрослых граждан страны на предмет своевременного выявления тяжелых хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях.

Для разных возрастных групп разработан свой перечень обследований. Но все они направлены на обнаружение нарушений системы кровообращения, заболеваний легких и дыхательных путей, диабета, злокачественных опухолей, поскольку именно эти недуги, их несвоевременное выявление в 80% случаев приводят к преждевременной смерти. Диспансеризацию граждане проходят в своих поликлиниках по месту жительства. Медосмотр имеет трехгодичный цикл, каждый год диспансеризацию проходят люди определенного возраста.

О том, почему не стоит откладывать поход в поликлинику на диспансеризацию и каково сегодня отношение врачей и пациентов к ней, мы побеседовали с членом Общественного совета при Минздраве России, членом Общественной палаты Рязанской области, главным врачом поликлиники № 2 города Рязани, заслуженным работником здравоохранения РФ Олегом НАГИБИНЫМ.

Р.В. – Олег Александрович, в самом начале программы диспансеризации отношение и врачей, и пациентов к ней было неоднозначным. Люди были настроены несколько скептически, медикам диспансеризация только прибавляла бумажной работы. Изменилась ситуация сегодня?

О.Н. – Считаю, что изменилась. Да, со стороны медиков, действительно, было неоднозначное отношение к диспансеризации. Во многом из-за того, что был слишком большой объем исследований. Причем часть из них, как показала практика, оказались малоинформативными. Именно поэтому в порядок прохождения диспансеризации не раз вносились и продолжают вноситься изменения. Как раз на площадке Общественного совета при Минздраве России, в который я вхожу, многие из этих изменений инициируются. Сегодня диагностические объемы диспансеризации значительно уменьшились, но это вовсе не означает, что пациент будет плохо обследован. На первом этапе для массового скрининга этого объема достаточно. Врачу нужно знать уровень сахара и холестерина крови пациента, его артериальное давление, иметь на руках данные флюорографии и маммографии (для женщин). И уже это даст врачу общее представление о состоянии здоровья человека – будет понятно, есть ли у пациента сахарный диабет, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, проблемы с легкими и т.д. Если у доктора есть какие-либо подозрения, то существует второй этап диспансеризации. Это уже более углубленное обследование с привлечением узких специалистов.

Р.В. – Как вы оцениваете сегодняшний уровень осведомленности наших граждан о возможности пройти диспансеризацию?

О.Н. – Если оценивать уровень осведомленности о диспансеризации по десятибалльной шкале, то сегодня я бы оценил его на 7-8 баллов. В принципе, все знают о том, что такое диспансеризация. Но вот про возрастную градацию, про то, где можно обследоваться, пока не все осведомлены. Мы стараемся восполнить этот пробел. Печатаем информационные листовки, в поликлинике на стенах вешаем большие плакаты. И в последнее время заметно, что отношение людей к диспансеризации поменялось. Мне кажется, переломным в этом смысле стал прошлый год; все больше пациентов стали приходить на диспансеризацию по своему желанию. Определенную роль, считаю, сыграли и средства массовой информации, которые постоянно освещают эту тему. Я вспоминаю, с каким «скрипом» мы начинали диспансеризацию. Поначалу на обследование являлась в основном молодежь, те, кому 27-30 лет. Эта как раз та возрастная категория, которая следует моде на здоровый образ жизни. Сейчас подтягиваются люди более зрелого возраста. Друг другу они передают, что благодаря диспансеризации без особых проблем можно, например, сдать анализы или пройти УЗИ. И это тоже стимулирует граждан посетить поликлинику для профилактики.

Р.В. – Как организована диспансеризация сегодня? Сколько времени она должна занимать и можно ли ограничиться одним визитом в поликлинику?

О.Н. – Сейчас идет речь о том, что человек должен проходить диспансеризацию за один день. Но будем говорить честно: в наших условиях это возможно только для ограниченного круга пациентов, то есть тех, кому от 21 до 39 лет. Им положено минимальное количество исследований – сдать кровь, сделать флюорографию, пройти анкетирование, посетить терапевта. Людям старшего возраста проводятся уже инструментальные исследования, что требует времени, иногда это связано со сроками. Стоит принимать во внимание и то, что в некоторых поликлиниках нет собственного оборудования для проведения инструментальных исследований. К примеру, у нас нет маммографа. Мы направляем женщин в другие лечебные учреждения, где есть такой аппарат, либо, как сейчас, пользуемся передвижным маммографом. Поэтому, считаю, правильнее говорить не о количестве дней, за которые можно пройти диспансеризацию, а о количестве визитов к врачу. По-хорошему таких визитов должно быть как минимум два. Если диспансеризация связана с посещением других лечебных учреждений, то три-четыре визита. Но, поверьте, потраченное время того стоит.

Р.В. – Известно, что диспансеризация направлена на выявление серьезных заболеваний на ранних стадиях. Насколько эффективно работает эта схема?

О.Н. – К сожалению, ежегодно в результате диспансеризации мы выявляем пациентов с подозрением на онкологию. Обнаруживаем новообразования с помощью маммографии, флюорографии, цитологических мазков и других методов. Регулярно отправляем наших пациентов на консультации к врачам-онкологам. Не всегда, конечно, онкология подтверждается, но есть и подтвержденные диагнозы. Нередко именно во время диспансеризации выясняется, что у человека есть проблемы со здоровьем, о которых он даже не подозревал. Например, скрыто протекает сахарный диабет или имеется повышенное артериальное давление. Если говорить в целом, то риски возникновения каких-либо заболеваний мы обнаруживаем у подавляющего большинства обследованных, а именно у 88%. Здесь еще одна проблема: не все пациенты, которых мы направляем на второй этап диспансеризации, являются снова к врачу, чтобы пройти более углубленное обследование. К сожалению, у нас за последнее время таковых до 12 процентов. Участковым терапевтам приходится буквально «бегать» за этими безответственными пациентами, приглашать их в поликлинику. Ведь игнорирование второго этапа диспансеризации в итоге может обернуться запущенной серьезной болезнью.

Р.В. – А если человек, наоборот, ответственно относится к своему здоровью, но по каким-то причинам пропустил свой год диспансеризации, может ли он пройти ее вне очереди?

О.Н. – Да, конечно. Для этого существует программа так называемой малой диспансеризации или профилактические медосмотры, которые можно проходить каждые два года. Объем обследований там немного меньше, чем по программе обычной диспансеризации. Но этого вполне достаточно, чтобы врач получил картину состояния здоровья пациента.

Р.В. – Некоторые люди годами не ходят к медикам, объясняя, что их ничего не беспокоит, и очень этим гордятся. Что вы как врач по этому поводу думаете?

О.Н. – Отвечая на ваш вопрос, я приведу всего один пример из жизни. За последнее время в моем окружении внезапно умерли три человека. Это были крепкие мужчины в возрасте от 45 до 47 лет. Они гордились своим здоровьем и не обращались к врачам. Но внезапно у них развилась сердечно-сосудистая катастрофа, и они скоропостижно скончались. О чем это говорит? Да о том, что многие смертельно опасные заболевания протекают незаметно для нас. Организм просто приспосабливается к ним и поначалу не подает тревожных сигналов. Человек может прекрасно себя чувствовать, годами не замечая даже элементарных вещей – повышенного артериального давления, сахара крови за пределами нормы. То есть объективно самому оценить состояние собственного здоровья сложно. Грамотно сделать это может только врач. Зачастую, чтобы минимизировать факторы риска развития многих заболеваний (если, конечно, вовремя их распознать), даже не требуется принимать лекарств. Бывает достаточно лишь скорректировать образ жизни, скажем, сбросить лишний вес или отказаться от вредной привычки. Поэтому пренебрегать диспансеризацией нельзя ни в коем случае. Это возможность получить достоверную картину состояния своего здоровья, информацию о предрасположенности к заболеваниям, вовремя заметить имеющиеся патологии и не дать им развиться.

Р.В. – Спасибо большое за ответы, Олег Александрович!