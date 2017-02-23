Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Шестая полоса
Я – избиратель
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Губернатор волею народа

Как рязанцы выбирали руководителей области
Губернатор волею народа

В совместном проекте Избирательной комиссии Рязанской области и газеты «Рязанские ведомости» мы следим за ключевыми событиями в жизни региона, связанными с выборами. Самая масштабная кампания, ждущая нас в 2017 году, – по выборам губернатора. В сегодняшнем выпуске «Я – избиратель» обратимся к истории – вспомним, как проходили выборы главы исполнительной власти в регионе в постсоветский период.

До прямых выборов

25 сентября 1991 года Указом Президента РСФСР главой администрации Рязанской области был назначен Лев Полиевктович Башмаков. В 1994 году он был освобожден от занимаемой должности, а новым главой администрации области назначен Геннадий Константинович Меркулов. Он поработал в должности два года и также был уволен. Кремль назначает исполняющим обязанности главы Игоря Александровича Ивлева, который руководит регионом вплоть до первых всеобщих выборов главы.

1996 год

Выборы главы областной администрации 1996 г. проводились в соответствии с Указом Президента №951 от 17 сентября 1995 года. Никаких других федеральных актов, регламентирующих выборы глав областных администраций, на тот момент не существовало. Согласно п. 3 Указа было решено «выборы назначенных Президентом РФ глав администраций субъектов РФ провести в декабре 1996 г.». На основании этого 30 апреля 1996 года областной Думой был принят Закон «О выборах главы администрации Рязанской области».

На пост губернатора Рязанской области были выдвинуты следующие кандидаты: аудитор Счетной палаты РФ Вячеслав Любимов, координатор областной организации ЛДПР Виктор Раков, исполняющий обязанности главы администрации области Игорь Ивлев, директор АО «Прополис» Виктор Милехин, глава АО «Полюс» Михаил Малахов, директор Рязанского областного института развития образования Николай Булаев, заместитель начальника Областного управления Госкомимущества Сергей Дорожко, директор НИИ коневодства Валерий Калашников, депутат Госдумы Леонид Канаев.

Итогом регистрации стало официальное утверждение кандидатами на пост главы администрации области шести кандидатов: В. Милехина, В. Любимова, Л. Канаева, С. Дорожко, И. Ивлева, В. Калашникова.

В. Раков, М. Малахов и Н. Булаев получили отказ в регистрации, так как не смогли представить нужное количество подписей в поддержку своего выдвижения. Вскоре стало известно, что от участия в выборах отказался Л. Канаев, снявший свою кандидатуру в пользу Любимова.

8 декабря 1996 года прошел первый тур. Из пяти кандидатов никому не удалось набрать более половины голосов избирателей. 22 декабря 1996 года состоялся второй тур, по итогам которого главой администрации региона был избран выдвинутый организациями КПРФ, «Трудовая Рязань», отделением Народно-патриотического союза России Вячеслав Любимов, набравший 56,2% голосов избирателей (в первом туре – 38,3%). За Игоря Ивлева, выдвинутого инициативной группой избирателей, проголосовали 38,4% (в первом туре – 29,6%). Явка избирателей составила 49,4%.

2000 год

Выборы главы областной администрации проводились в соответствии с Законом «О выборах главы администрации Рязанской области», принятым Рязанской областной Думой 5 сентября 2000 года.

На пост главы Рязанской области претендовали десять кандидатов: действующий глава администрации Вячеслав Любимов, президент региональной Ассоциации строителей Валерий Рюмин, генеральный директор ООО «Рязаньрегионгаз» Владимир Марков, глава администрации Сараевского района, депутат Рязанской облдумы Петр Забалуев, депутат Госдумы, член политсовета «Отечества» Николай Булаев, председатель совета ООО «Центр Полюс» Михаил Малахов, генеральный директор некоммерческого партнерства по научно-технической деятельности «Институт региональных проблем» Леонид Канаев, генеральный директор ЗАО «Прополис» Виктор Милехин, военный пенсионер Евгений Вологжанин и генерал налоговой полиции Сергей Фролов.

Безусловным фаворитом был действующий глава области, выдвинутый от избирателей, при поддержке блока народно-патриотических сил. Результатом выбора рязанцев 3 декабря 2000 года стал выход во второй тур голосования В. Любимова, получившего поддержку 40,1% избирателей, и значительно отставшего от него В. Рюмина (от группы избирателей) с результатом 12,4%. По итогам второго тура две недели спустя практически при той же явке (41,7%) за Любимова проголосовали 65% избирателей, за Рюмина – 27%.

2004 год

В августе 2002 года в Устав области был внесен ряд важных поправок. В частности, должность «Глава Администрации Рязанской области» была заменена на «Губернатор Рязанской области».

На выборах 14 марта 2004 года на высшую должность в регионе претендовали восемь кандидатов. В их числе – действующий глава области Вячеслав Любимов, мэр Рязани Павел Маматов, депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Морозов и депутат Госдумы от блока «Родина» генерал-полковник Георгий Шпак, председатель Российской партии пенсионеров Сергей Атрошенко, директор ООО «Юридический центр «Милехин и партнеры» Виктор Милехин, генеральный директор ОАО «Рязанский проектно-технологический институт» Сергей Федоров, директор ООО «Вензель» Алексей Михайлов.

В первом туре ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания числа голосов избирателей. По итогам второго тура победу одержал Георгий Шпак, набравший 53,5% голосов (в первом туре – 23,8%). Примечательно, что его соперника Игоря Морозова, считавшегося фаворитом кампании, поддержали только 40,3% избирателей (в первом туре – 28,9%). Явка составила 48,8%.

2012 год

В декабре 2004 года вступил в силу новый порядок избрания губернатора: главу региона по представлению Президента РФ утверждал местный законодательный орган. 11 марта 2008 года Владимир Путин предложил депутатам Рязанской облдумы для утверждения на пост губернатора кандидатуру Олега Ивановича Ковалева, бывшего в то время депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».

Федеральным законом, вступившим в силу 1 июля 2012 года, прямые выборы глав регионов были возвращены. 11 июля 2012 года Олег Ковалев по собственной инициативе досрочно ушел в отставку для участия в прямых выборах и был назначен исполняющим обязанности губернатора Рязанской области.

Кандидаты от десяти политических партий заявили о своих притязаниях на губернаторский пост. Однако уже на старте кампании три претендента не смогли представить в избирательную комиссию документы, необходимые для их регистрации. Еще три кандидата сняли свои кандидатуры за месяц до голосования.

Таким образом, из десяти стартовавших на финишной прямой остались только четверо. Соперниками Олега Ковалева выступили представитель КПРФ Владимир Федоткин, кандидат от ЛДПР Александр Шерин и кандидат от «Правого Дела» Александра Перехватова.

На выборах 14 октября 2012 года действующий глава победил в первом туре, набрав 64,4% голосов избирателей. Явка составила 43,6%.

2017 год

В связи с досрочной отставкой главы региона Олега Ивановича Ковалева 14 февраля 2017 года Президентом был назначен в качестве исполняющего обязанности губернатора Рязанской области Николай Викторович Любимов.

Прямые выборы губернатора Рязанской области пройдут в очередной раз 10 сентября 2017 года.

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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