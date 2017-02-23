Готовимся к летним каникулам

Областная общественно-политическая газета
03:34 МСК
Четверг
23 февраля 2017 года
№34 (5321)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономикаКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Реклама
Подписка на PDF-версию | Войти
В Генеральный план Рязани внесены измененияВ Рязани проверили состояние дорожного покрытия на более чем 30 улицах Николай Любимов рассчитывает на поддержку депутатов Рязанской облдумыВ бюджет Рязанской области внесены изменения В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветыВ Рязани иномарка сбила пешехода Жители Рязанской области крали коров и продавали мясо в Липецке Доходы бюджета Рязани увеличеныНиколай Любимов дал первое интервью рязанским журналистамНовый областной закон позволит вовлекать в сельхозоборот в Рязанской области мелиорированные земли Бывший первый зампред правительства Рязанской области предстанет перед судом Рязанские туристы отмечают 50-летие турклуба «Альтаир» РГРТУ Председатель областной Думы Аркадий Фомин поздравил рязанцев с Днем защитника Отечества Председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов поздравил рязанцев с Днем защитника ОтечестваГлава Рязанского региона Николай Любимов поздравил офицеров и солдат Рязанского гарнизона, ветеранов военной службы, жителей области с Днем защитника ОтечестваБК «Рязань» завтра нельзя проигрывать в матче с БК «МБА» Артисты накормят гостей Рязанской филармонии блинами на праздновании МасленицыПредприятие передало в бюджет Рязани более 5,8 миллиона рублей на благоустройство городаРуководство Рязанского театры драмы приняло участие в праздновании юбилея мюнстерского театра Wolfgang Borchert Theater На рязанском предприятии в цене спортивные семьи В первом чтении принят новый закон об Общественной палате Рязанской областиРязанские женщины-инспекторы ГИБДД поздравили мужчин-автомобилистов с наступающим праздникомСотрудник одной из колоний Рязанской области за взятку пронес на территорию спецучреждения 10 сим-карт В Рязани прошел конкурс моделей-копий военной техники «Во славу Отечества» День Защитника Отечества в Рязани отметили большим праздничным концертом
Главная страница / Новости Рязани и области
23.02.2017
Просмотров: 57
№34 (5321) |
Пятая полоса
Читатель - газета
Версия для печати

Готовимся к летним каникулам

«Впервые в этом году планируем отправить десятилетнего сына в летний оздоровительный лагерь. Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию стоимости путевки?

Ольга Ч., г. Рязань»

 

Как пояснили в управлении образования и молодежной политики администрации Рязани, заявление на компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории областного центра, подает работодатель, то есть уполномоченный представитель организации, в которой работают родители. Чтобы подать заявление, работодатель должен предварительно записаться на прием к специалисту управления образования на сайте http://dep.obr-rzn.ru/ в разделе «Загородные лагеря» – «Запись на прием» (http://dep.obr-rzn.ru/index.php/oflag/zappriem). Внимание! Прием заявлений заканчивается 28 февраля 2017 года, поспешите!

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
От рассвета до заката
несут ратную службу солдаты-срочники
Лада Петрова
В ожидании гостей
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Праздник
23 февраля – День защитника Отечества
Событие
Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми
Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам
Людмила Иванова
Событие
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Светлана Максимова
Событие
Значимые новеллы
В регионе появится новый закон об Общественной палате
Татьяна Железнова
Событие
По долгу памяти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
Событие
Неделя глазами экспертов
Репортаж
От рассвета до заката
несут ратную службу солдаты-срочники
Лада Петрова
Читатель - газета
Как выбрать продукты к Масленице
Читатель - газета
Пенсионные услуги доступны в МФЦ
Тема дня
Медосмотр набирает обороты
Рязанцы стали ответственнее относиться к своему здоровью и стараются пройти диспансеризацию
Людмила Иванова
Общество
Выход в «Люди»
В Рязани появилась необычная картинная галерея
Анна Добролежа
Управдом
Новости фонда капитального ремонта
Светлана Максимова
Управдом
Почему в квитанции указан долг?
Управдом
Что входит в перечень работ по капитальному ремонту
Управдом
Собственникам предложат «меню» проведения энергоэффективного ремонта
Светлана Максимова
Общество
Вкусное, бесценное, полезное
Богатство Спасского хлебокомбината – в его рецептах и кадрах
Татьяна Клемешева
АПК
Вести АПК
Общество
Вернулись с победой
Михайловские участники Всероссийского этапа конкурса социальных квестов «Флагман» завоевали первое место
Общество
Для моей Рязани
Арт-проект прошел в Кораблине
Юрий Харин
Общество
О работе Рязанской почты в праздничные дни
В предпраздничные дни 22 февраля и 7 марта 2017 года рабочий день отделений почтовой связи будет сокращен на один час.
Спорт
Лихие виражи
На трассе «Семеновская» прошли соревнования XXVIII Всероссийского автокросса «Русская зима»
Спорт
Физрук
Ученики Чапаевской средней школы уже третий год занимаются плаванием в бассейне собственной школы и проводят там научные эксперименты
Спорт
Терпение и характер
Воспитанница СДЮСШОР «Комета» Марина Воробьева стала бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо среди юношей и девушек 2000– 2002 годов рождения
Вячеслав Астафьев
Общество
Бумажные сокровища
Полицейские подарили 120 книг детской библиотеке
Анна Добролежа
РВ ТВ
Хоккей в валенках
В Рязани прошел необычный спортивный праздник
Димитрий Соколов
Стиль жизни
Замыкая круг
В руках художника по керамике сплетаются все природные стихии
Культурная среда
Приключения и впечатления
Экскурсовода Валентина Горбачева туристы называют достопримечательностью Рязани
Анна Добролежа
Гость города
Негромкое звучанье слов любви
Романтический шекспировский вечер в Рязанской филармонии
Татьяна Клемешева
Гость города
Ученый. Исследователь. Путешественник
Выставка в библиотеке имени Горького рассказывает о жизни и деятельности Семенова-Тян-Шанского
Лада Петрова
Творчество
Защитники и вдохновители
Они прекрасно сочетают службу, учебу и увлечение музыкой
Татьяна Клемешева
Творчество
Мы не все еще песни спели
Ветераны и новички «Альтаира» отмечают 50-летие турклуба РГРТУ
Лада Петрова
Наши новости
Красота традиции
В Рязани состоялся второй православный Сретенский бал
Татьяна Клемешева
Наши новости
Играла рязанская гармонь
Праздник народной песни получился веселым и самобытным
Валентина Севостьянова
Ищу маму
Ищу маму
РВ ТВ
В четырех измерениях
В самой крошечной картинной галерее Рязани проходят выставки талантливых художников
Димитрий Соколов
Встречи с природой
Пейзажи
Владимира Сыроешкина
Иван Назаров
Путевой лист
Отрава на дороге
Как выбрать безопасную стеклоомывающую жидкость
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
Познавательный троллейбус
Инспекторы ГИБДД предложили рязанским школьникам занимательный маршрут
Вячеслав Астафьев
Путевой лист
«Ловушка» в Интернете
Вячеслав Астафьев
Фотовзгляд
Снежные мотивы
Дмитрий Осинин
Вернисаж
А здесь тишина…
Чернеет лес, теплом разбуженный… Природу и охоту показывают рязанцам тульские художники
Вероника Шелякина
№ 34 (5321) от
23 февраля 2017
Архив номеров
В свежем номере
23 февраля – День защитника Отечества
Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми
Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Значимые новеллы
В регионе появится новый закон об Общественной палате
По долгу памяти
В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы
Весь номер
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
1. В Рязани Масленицу отпразднуют широко
2. В Москве начала работу межведомственная рабочая группа по сохранению достопримечательного места «Есенинская Русь» в Рязанской области
3. Рязанские хоры выступят в Санкт-Петербурге
4. Рязанский писатель Владимир Белов отметил 70-летие
5. Состоялась встреча врио губернатора Рязанской области Николая Любимова с главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ Виктором Золотовым
6. Ушел из жизни рязанский фотограф, преподаватель Владимир Кованов
7. Танцоры из Сасова Рязанской области завоевали престижную награду на международном конкурсе музыкального и хореографического искусства
8. Николай Любимов дал первое интервью рязанским журналистам
9. Выполняя поручения Президента
10. В Рязани назвали имена лучшего учителя, воспитателя, педагога дополнительного образования
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты
Рекламные материалы

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2017

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru