Готовимся к летним каникулам

«Впервые в этом году планируем отправить десятилетнего сына в летний оздоровительный лагерь. Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию стоимости путевки?

Ольга Ч., г. Рязань»

Как пояснили в управлении образования и молодежной политики администрации Рязани, заявление на компенсацию стоимости путевок в загородные стационарные детские оздоровительные организации Рязанской области для детей, обучающихся в образовательных учреждениях, расположенных на территории областного центра, подает работодатель, то есть уполномоченный представитель организации, в которой работают родители. Чтобы подать заявление, работодатель должен предварительно записаться на прием к специалисту управления образования на сайте http://dep.obr-rzn.ru/ в разделе «Загородные лагеря» – «Запись на прием» (http://dep.obr-rzn.ru/index.php/oflag/zappriem). Внимание! Прием заявлений заканчивается 28 февраля 2017 года, поспешите!