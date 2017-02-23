В ожидании гостей

«В праздничные дни наша семья ждет гостей из другого города. Думаем, как провести выходные и чем порадовать наших друзей. Если погода будет хорошей, планируем прогулку по городу. Давно читала в вашей газете, что разработан специальный пешеходный маршрут, даже несколько, по знаковым местам областного центра с кратким описанием достопримечательностей. Где можно ознакомиться с этой информацией?

Светлана Б., г. Рязань»

Подробный справочник с маршрутом, указанием памятных мест, краткой историей областного центра, а также расположением и расписанием работы музеев, театров, кафе размещен на сайте администрации г. Рязани в разделе «Туризм/Реализуемые маршруты». Справочник находится в свободном доступе.