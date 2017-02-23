Как выбрать продукты к Масленице

«Идет масленичная неделя. Прилавки магазинов, продавцы на рынках предлагают широчайший ассортимент продуктов для этой последней перед Великим постом недели. Спрос на мясную и молочную продукцию уже со следующей семидневки будет меньше, поэтому производители стараются в эти дни сбыть как можно больше товара. Как обезопасить себя от возможных пищевых отравлений, не купить в ажиотаже просроченный товар?

Василий Викторов, г. Касимов»

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области при покупке пищевых продуктов к Масленице рекомендует воспользоваться несколькими советами. Во-первых, внимательно изучить маркировку, срок годности и состав продуктов. Удостовериться в целостности упаковки приобретаемого продукта, а также в том, что условия хранения и реализации товара соответствуют требованиям производителя. Информация на импортных продуктах должна быть на русском языке. Кроме того, нельзя приобретать пищевые продукты в местах несанкционированной торговли, с истекшим сроком годности, с нарушением маркировки. При приготовлении блюд необходимо соблюдать правила личной гигиены, технологию приготовления и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоропортящихся.

В честь Масленицы на улицах населенных пунктов Рязанской области будут организованы праздничные мероприятия с угощением традиционными блинами. Чтобы не омрачать праздничное настроение ухудшением самочувствия, связанным с употреблением продуктов питания в дни празднования Масленицы, управление Роспотребнадзора по Рязанской области призывает соблюдать правила личной гигиены:

- обрабатывайте руки перед едой разовыми гигиеническими салфетками;

- в случаях сомнения в доброкачественности предлагаемых блюд (по виду, вкусу, запаху) обратитесь к ответственным за торговлю лицам, находящимся на торговых местах;

- пользуйтесь пищевыми продуктами в разовых порционных упаковках, обеспеченных разовыми приборами (вилками, ложками, ножами);

- приобретайте пищевые продукты на организованных торговых местах с указанием наименования юридического лица или предпринимателя;

- особенно внимательно приобретайте продукты для детей, обращайте внимание на сроки годности и условия их реализации.

Людям, страдающим хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, следует помнить, что праздничные застолья и обильная пища – это значительная нагрузка даже для здоровых людей. Не стоит забывать о необходимых ограничениях, рекомендованных вашим лечащим врачом.

Соблюдение данных рекомендаций поможет провести праздники без тяжелых последствий для здоровья. При появлении первых признаков заболевания необходимо обращаться за медицинской помощью.