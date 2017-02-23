Пенсионные услуги доступны в МФЦ

«За какими услугами Пенсионного фонда РФ можно обратиться в многофункциональные центры?

Баранова К., Рязань»

В настоящее время к компетенции органов Пенсионного фонда Российской Федерации относятся 23 государственные услуги. За большинством из них граждане могут обратиться как в клиентские службы ПФР, так и в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). В Рязанской области открыты 29 МФЦ, и в них можно получить 17 услуг Пенсионного фонда РФ.

Возможность обратиться по пенсионным вопросам в МФЦ является и востребованным дополнением к стационарным и мобильным клиентским службам ПФР, а также удобствам электронных сервисов, что в комплексе формирует комфортную среду в обслуживании населения в сфере пенсионного обеспечения и страхования.

В Рязанской области сейчас работают 29 территориальных отделов МФЦ, из которых 4 подразделения относятся к Рязани. В отделы МФЦ можно обратиться по вопросам 17 государственных услуг ПФР. В их числе – вопросы материнского (семейного) капитала, назначения и выплаты пенсий и предоставления социальных выплат, управления пенсионными накоплениями, а также выдача справок и предоставление информации.

По итогам 2016 года наибольшая доля обращений по вопросам Пенсионного фонда РФ в подразделения МФЦ от общего количества относится к следующим услугам: прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии в счет обеспечения платежей, установленных законодательством РФ, – 63% (187 из 294 обращений); распоряжение средствами материнского капитала – 55% (10 871 из 19 686 обращений); выдача государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал – 46% от общего количества (2 863 из 6 112 обращений); прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации – 33% (976 из 2 884 заявлений); регистрация в системе обязательного пенсионного страхования, обмен или выдача дубликата страхового свидетельства – 9,5% (5 531 из 58 766 обращений);

прием заявлений о доставке пенсии – 7% (1 686 из 23 342 обращений).