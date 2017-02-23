Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Четвёртая полоса
Репортаж
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От рассвета до заката

несут ратную службу солдаты-срочники
Автор фото: Лада Петрова | От рассвета до заката
Фото автора.

В преддверии Дня защитника Отечества корреспондент «РВ» побывала с разрешения командира подполковника Игоря Афиногенова в Рыбном, где находится путевой железнодорожный батальон.

КПП: между «гражданкой» и воинской службой

Едва дежурный провел через небольшой коридорчик на территорию части, как стало сразу понятно: «здесь – это не там».

В казарму, где располагается штаб, по расчищенной от снега дорожке меня сопровождает дежурный. По привычке глазами ищу, где бы сократить путь:

– Может, через плац пройдем? – спрашиваю у сопровождающего.

– Не положено, – строго говорит дежурный.

Ну, раз не положено…

Здесь утро начинается не с кофе

Моего провожатого зовут Ахмет Ахельгов. Призывался из станицы Троицкой Сунженского района Ингушетии. Служит уже около 9 месяцев вместе с младшим братом Магомедом. Дома ждут мама, 3 старших сестры, младший братишка и девушка.

– Конечно, мы скучаем, особенно по маме, но до завершения срочной службы осталось всего 3 месяца. Мы с братом решили продолжить службу по контракту, но уже у себя, в Ингушетии, – говорит Ахмет.

Рассказывает, что поначалу было непросто привыкать к службе. В 6-30 – команда дневального:

– Рота – подъем! Время пошло.

Пока горит спичка – 45 секунд – надо успеть одеться, заправить кровать быстро, аккуратно. Подушка – не выше, чем на соседней кровати, строго посередине, одеяло – разгладить.

До 6-40 утренняя зарядка, время на утренний туалет, умыться-побриться. Затем осмотр внешнего вида – это ежедневно. Проверяются чистота обуви, опрятность формы, длина волос (если их можно ухватить – отправят стричься), небритость также не приветствуется.

– А если заболел? – спрашиваю Ахмета.

– К дежурному. Он запишет и направит в лазарет. Никто не хочет, чтобы вся рота болела. У нас во время эпидемии гриппа солдатам выдавали дополнительно витамины, на тумбочках раскладывали чеснок и лук. Ну а если, не дай Бог, синяк или ссадина – одной объяснительной не обойтись. Неуставные отношения, дедовщина – прошлый век! В противном случае отвечать будет вся рота. Например, дополнительной физподготовкой.

– «Упал – отжался»?

– Да вроде того. У нас коллектив хоть и мужской, но – тьфу, тьфу, тьфу…

– А противостояния на межнациональной почве случаются? Ведь в батальоне представители разных национальностей?

– Ну какие противостояния? Каждого из нас ждут дома.

Далее – по распорядку

– Чем конкретно солдаты будут заниматься в течение дня, регламентируется распорядком дня и расписанием занятий. В перечень могут быть включены стрельбы, конкурсы между ротами. Дежурства по роте, уборка помещений, наряды, участие в гарнизонном патрулировании – в порядке очередности. Внеочередность – случается, но по поводу. В прошлое отошли портянки, подшивка подворотничков. В каждой роте свои душевые, пылесосы, автоматические стиральные машины, – говорит заместитель командира батальона по работе с личным составом майор Иван Рачишен и уточняет: у каждого бойца, помимо общих, может быть и своя задача, решать которую он будет за отведенное ему время.

Например, задача дневального не только подавать команды подъема и отбоя, но и отвечать на все телефонные звонки по роте, быть в курсе, сколько солдат в расположении, где находится тот или иной офицер роты. Он же несет ответственность за имущество роты, личные вещи солдат и сержантов, за поддержание внутреннего порядка в роте и соблюдение распорядка дня.

– В воинской службе свои особенности во всем. В столовую солдаты ходят строем и с песней. Прием пищи – по команде. Кстати, питание у нас 3-разовое, по принципу шведского стола. На выбор всегда есть 2-3 вида супов, гарнира, салатов. Калорийность продуктов на одного срочника в сутки составляет 3300–3500 к/ калорий. Для призывников с малым весом вводится дополнительный паек, – уточняет замполит.

Железнодорожные войска хоть и относятся к тыловым, но такая же армия. Бойцы не только в теории знают технические характеристики стрелкового оружия, но и владеют им, укладываются во все нормативы, в том числе по разборке и сборке оружия.

Рачишен обратил внимание на то, что объявление учений в батальоне всегда происходит неожиданно. Причем для всех, в том числе – для командиров. Если поступает приказ, все бойцы в полной амуниции участвуют в марш-бросках. Сейчас зима, и помимо трехслойной одежды и армейской куртки, на солдате – бронежилет весом около 6 килограммов и автомат – 4 килограмма. Тяжело…

Там, где пехота не пройдет…

Каждый год солдаты батальона командируются на прокладку дорог, строительство мостов на стратегически важных участках, что изначально подразумевает высочайшую ответственность.

Об истории героического прошлого ЖДВ написано немало. За 166 лет существования на их счету строительство и ремонт сотен тысяч километров железных дорог, тысяч мостов, прокладка коммуникаций как в мирное, так и в военное время.

– Наша часть была сформирована 1 октября 1948 года в районе Московско-Донбасской железной дороги. В феврале – марте 1963 года батальон был передислоцирован со станции Левшино Свердловской железной дороги на станцию Рыбное. Только на моей памяти солдаты-срочники нашего батальона выезжали в район космодромов «Плесецкий» и «Восточный», где участвовали в прокладке подъездных путей, в строительстве окружной дороги в районе Миллерово и многих других регионах страны, – отмечает Иван Рачишен.

Чтобы все работы проводились с должным качеством, бойцы ежедневно отрабатывают на занятиях теорию и практику.

В автопарке, где мне разрешили побывать, тренируются регулировщики, механики проводят профилактический осмотр и ремонт «Уралов», «КамАЗов». Техники много – большим машинам разворачиваться непросто. А где же водители отрабатывают вождение?

– Навыки движения машин в колонне отрабатываем в полях. Управлять такими габаритными машинами, соблюдая одну дистанцию и одну скорость, непросто, – объясняет заместитель командира батальона по вооружению, начальник технической части майор Виталий Касьянов. – Сейчас мы готовим технику к учебно-практическим занятиям. Все идет строго по плану. Вот видите – на платформах уже установлены и закреплены автогрейдеры, бульдозеры, экскаваторы. Каждую такую машину уже осмотрели и проверили. Так что задачи по штатному предназначению будут выполнены, – заверяет начтех.

Не службой единой…

Весь день солдата расписан чуть ли не поминутно, но свободное время тоже бывает. Кто-то предпочитает книжку почитать, кто-то – позвонить домой. После ужина в расположении роты можно посмотреть телевизор, принять участие в репетициях художественной самодеятельности в солдатском клубе. А кто-то листает учебники, готовится к поступлению в вуз.

Не успеет солдат оглянуться – подготовка ко сну. А тут уж, как известно, солдат спит – служба идет, и утром одним днем до «дембеля» становится ближе…

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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