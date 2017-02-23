По долгу памяти

В Рязани в честь Дня защитника Отечества к Вечному огню возложили живые цветы

Торжества по традиции начались на площади Победы. Здесь и те, кто воевал на фронтах Великой Отечественной войны, и их сыновья, внуки, правнуки. В парадных мундирах офицеры Рязанского гарнизона. В строю – кадетские отряды. Почетную вахту на Посту №1 несли воспитанники детско-юношеского центра «Звезда».

Первыми цветы к Вечному огню возложили временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов и Герой Советского Союза Альберт Слюсарь. Альберт Евдокимович возглавляет в регионе Фонд поддержки Героев Советского Союза, Героев России и их семей.

Цветы в память о погибших защитниках Отечества к памятнику на площади Победы возложили от правительства области, Рязанской областной Думы, администрации Рязани и Рязанской городской Думы, а также представительств федеральных органов власти в регионе, учреждений, предприятий, учебных заведений.

На площади работал передвижной пункт по приему граждан на военную службу по контракту. Пока проходила церемония возложения цветов, более десяти человек написали заявления о том, что хотели бы служить по контракту в частях Рязанского военного гарнизона.

Церемония возложения цветов продолжилась на площади Маргелова, у памятника погибшим в локальных войнах. Здесь вспомнили о тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и других «горячих точках». На мраморных плитах памятника, построенного в 2000-м году, золотом выбиты имена 248 воинов, погибших при выполнении своего воинского долга.

Взвод десантников Почетного караула прошагал под звуки марша «Прощание славянки», отдавая честь и павшим в боях за Родину, и тем, кто сегодня стоит на защите Отечества. Далее торжества продолжились в концертном зале Рязанской областной филармонии.

Вячеслав Астафьев

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В большом зале областной филармонии собралисьучастники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны локальных войн и военных конфликтов, военной службы, жители блокадного Ленинграда, кадровые военные.

В торжестве принял участие временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов. Глава региона подчеркнул, что на рязанской земле сильны военные традиции, имея в виду базирующиеся в Рязани прославленное училище ВДВ, 137-й парашютно-десантный полк, центр боевого применения и переучивания летного состава. Николай Любимов отметил работу рязанских предприятий оборонно-промышленного комплекса, выпускающих продукцию, отвечающую мировым стандартам. Этому сектору экономики, как сказал глава региона, сейчас уделяется самое серьезное внимание на высшем государственном уровне, по поручению Президента В.В. Путина в стране ведется масштабное перевооружение армии и флота.

– День защитника Отечества служит хорошим поводом, чтобы на ярких примерах еще раз продемонстрировать современному поколению, что своими Вооруженными силами нужно дорожить и крепить их мощь. Это особенно важно сегодня, когда страна переживает непростое время – усиливаются военные риски, предпринимаются попытки исказить историческую правду о роли нашего государства в освобождении мира от фашизма, – сказал в своей поздравительной речи глава региона.

Николай Любимов вручил региональные награды кадровым военным Рязанского гарнизона, а также представителям областного военного комиссариата.

Торжество продолжилось большим праздничным концертом.

Людмила Иванова