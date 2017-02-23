Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
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Праздник
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23 февраля – День защитника Отечества

23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые офицеры и солдаты Рязанского гарнизона, ветераны военной службы, жители региона!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Военная служба в России во все времена считалась почетным делом, священным долгом настоящего гражданина и истинного патриота. Современное поколение защитников Отечества продолжает лучшие воинские традиции нашего народа.

Сегодня, в условиях новых вызовов и рисков, к Вооруженным силам предъявляются высокие требования. Федеральным центром последовательно реализуется курс на повышение качества подготовки личного состава, оснащение армии инновационной техникой, на укрепление обороноспособности нашего государства в целом. Российские военнослужащие, в числе которых рядовые и офицеры Рязанского гарнизона, с честью выполняют поставленные задачи, всегда и во всем сохраняют верность присяге и Родине.

В этот день особая благодарность ветеранам, которые самоотверженно сражались на фронтах Великой Отечественной войны, бойцам, достойно отстаивавшим национальные интересы нашей страны в «горячих» точках и миротворческих миссиях.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, мира и успехов в службе на благо нашего Отечества!

Врио Губернатора Рязанской области
Н.В. Любимов

Уважаемые рязанцы!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Это поистине всенародный праздник, неразрывно связанный с богатой историей нашей страны, символизирующий славу, героизм и доблесть российского воинства.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения всем поколениям воинов, отстоявших независимость Родины, чествуем тех, кто сегодня несет ратную службу, обеспечивает суверенитет и безопасность, стоит на страже российских рубежей и национальных интересов, решает задачи по борьбе с терроризмом. Слова поздравлений мы адресуем всем мужчинам, которые каждодневным трудом способствуют процветанию родного края, берегут покой своих семей, являются опорой для родных и близких.

Рязанская область славится ратными традициями, именами воинов-героев, знатных полководцев. Мы гордимся нашими земляками, проявившими героизм и мужество на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, защищавшими интересы России в «горячих точках». Самоотверженностью и несокрушимой силой духа они показали нам пример подлинного патриотизма, верности гражданскому долгу.

Рязанский регион вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашего государства, по праву считается кузницей офицерских кадров. Уверен, что уважение защитников Отечества, поддержка ветеранов, патриотическое воспитание молодежи будут повышать престиж военной службы.

От всей души желаю всем здоровья, добра, светлого неба над головой, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь Рязанского регионального отделения
партии «Единая Россия»
А.В. Фомин

Дорогие рязанцы!
От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – это праздник тех, кто верой и правдой служит России сегодня, и дань памяти тем, кто отстаивал ее интересы на протяжении всей истории страны, ведь во все времена защита Родины была святым долгом каждого человека.

Рязань носит почетное звание «Город воинской доблести». Ратные подвиги рязанцев навсегда останутся в летописи нашей страны. Особые слова благодарности ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

Рязань по праву называют столицей ВДВ. В нашем городе находится уникальное высшее воздушно-десантное командное училище имени генерала Маргелова. Мы гордимся теми, кто сегодня находится вдали от дома, охраняя мир и покой страны, теми, кто любит свою Родину, готов до конца исполнить свой долг.

От всей души желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, мира и процветания!

С уважением,
глава муниципального образования,
председатель Рязанской городской Думы
В.В. Фролов

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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