Неделя глазами экспертов

Степан Таненя,

начальник музея истории Воздушно-десантных войск:

– На прошедшей неделе для меня самым знаменательным событием стали подготовка и открытие выставки «Афганистан глазами журналистов». Экспозиция посвящена выводу войск из этой страны. Впервые использовались на девяносто процентов материалы и экспонаты из частных коллекций. Особенно здорово нам в подборе материала помогла афганская диаспора региона. К Дню защитника Отечества уже проведено и еще предстоит множество мероприятий как на территории нашего музея, так и на выездных площадках. Что касается событий международного уровня, меня, как председателя совета национальной автономии «Белорусы Рязани», а также моих земляков очень волнует вопрос непростых отношений, которые сложились сейчас между Россией и Белоруссией. Мы надеемся, что в ближайшее время все проблемы будут решены. Конечно, в центре внимания остаются Донецк и Луганск. В музее сейчас очень часто бывают жители донбасского региона. Мы с ними постоянно беседуем и знаем от них весь тот ужас, который испытывает там мирное население. Очень хочется, чтобы там, где сейчас «горячие точки», как можно быстрее наступил мир. Я поздравлю всех с Днем защитника Отечества. Не только мужчин, но и женщин. У нас сейчас значительное количество дам служит в армии по контракту. Вспомнить надо и тех, кто не дожил до нынешнего праздника, погиб при исполнении своего священного долга.

Андрей Минаев,

и.о. ректора РГУ им. С.А Есенина:

– Для меня очень печальным событием стала смерть представителя РФ при ООН Виталия Чуркина. Мне очень близка международная проблематика, поскольку я до сих пор остаюсь деканом факультета истории и международных отношений. Все то, что связано с нашей внешней политикой, с людьми, которые ее представляют, я принимаю близко – и умом, и сердцем. Кончина нашего дипломата – событие, которое потрясло меня. Виталий Чуркин, в моем понимании, был защитником нашего Отечества на самых дальних рубежах. Блестящий интеллектуал и полемист, он быстро реагировал на любую ситуацию в разговоре и великолепно защищал интересы РФ в Совбезе ООН. О роли и масштабе личности этого человека говорит то, что его оппоненты, которые с ним постоянно полемизировали на очень высоком уровне, одними из первых откликнулись на трагическую весть о его кончине. Виталий Чуркин был уникальным явлением в нашей внешней политике, в дипломатии. К сожалению, мы видим на протяжении нескольких последних месяцев уход из жизни крупных отечественных дипломатов. Это больно ударило по дипломатическому корпусу России. Но я знаю, какого уровня профессионалы там работают, и, конечно, место Виталия Чуркина займет в самом скором времени не менее достойный дипломат, который продолжит защищать наши интересы на переговорном поле.