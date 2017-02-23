Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Вторая полоса
Событие
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Привлекать инвестиции, знакомиться с районами, общаться с людьми

Глава региона Николай Любимов дал первое краткое интервью рязанским журналистам

Беседа Николая Любимова с представителями рязанских СМИ состоялась перед торжеством по случаю Дня защитника Отечества, в котором глава региона принимал участие.

Отвечая на вопросы журналистов, Николай Любимов сказал, что в ближайших планах у него продолжение знакомства с Рязанщиной и ее людьми, реализация уже начатых инвестиционных проектов, привлечение в регион новых инвесторов, поездки по районам области.

– Мои первоочередные планы – познакомиться с регионом и людьми, с теми, кто здесь работает, провести встречи, в том числе в неформальной обстановке. В моих планах больше общаться с общественными организациями, бизнес-сообществом, прессой, жителями. Важно выслушать максимальное количество мнений о том, что еще необходимо сделать, чтобы людям было комфортнее работать и жить, – сказал временно исполняющий обязанности губернатора.

Николай Любимов отметил, что в регионе намечена реализация порядка 42 инвестиционных проектов на сумму более чем 40 миллиардов рублей. Особое внимание глава региона собирается уделять обеспечению кадровой и инфраструктурной составляющей инвестпроектов. По словам Николая Любимова, для улучшения инвестклимата необходимо развивать инфраструктуру: строить дороги и коммуникации, улучшать железнодорожное сообщение.

– Важно также упрощать процедуры выдачи документов, чтобы инвестор мог прийти и получить все разрешения в режиме «одного окна» и в короткий срок. По моему опыту, для инвесторов это главное. Мы должны также подготовить привлекательные предложения с подробной информацией о преимуществах области. Ну и, конечно, кадровый потенциал – люди, которые здесь живут, работают, получают образование и в дальнейшем будут востребованы на новых предприятиях, – подчеркнул Николай Любимов.

Также в его ближайших планах – встречи с руководством городов и районов области. В первую очередь глава региона намерен посетить крупные районы.

Николай Любимов поделился с журналистами и личными планами. По его словам, супруга приедет в регион уже в ближайшее время, а дочери – в начале лета, когда завершат учебный год.

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
23 февраля – День защитника Отечества
Городской бюджет пополнился
Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство
Светлана Максимова
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№ 34 (5321) от
23 февраля 2017
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