Городской бюджет пополнился

Средства направлены на приобретение жилья и благоустройство

На прошедшем заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели более 60 вопросов, связанных с различными сферами жизнедеятельности муниципалитета. Среди приоритетных решений, принятых на заседании, – изменения в городской бюджет.

– Главный финансовый документ претерпел изменения в профицитную сторону за счет субсидий областного бюджета. Нам добавили денег на расселение граждан из аварийного фонда. Всего – 27,5 миллиона рублей. Дополнительно 4,5 миллиона рублей выделяется на приобретение жилья для детей-сирот, – пояснил глава муниципалитета Владислав Фролов.

Перемещены средства в размере 50 млн. руб. из программы ремонта дворовых территорий на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне ДПР-5,5-А. Школа должна быть введена в эксплуатацию в этом году.

Кроме того, депутаты решили принять добровольное пожертвование от АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» в сумме 5 840 000 рублей на благоустройство территории участка на пересечении улиц Шевченко – 5-я Линия и для организации детского парка.