Областная общественно-политическая газета
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23 февраля 2017 года
№34 (5321)
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23.02.2017
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№34 (5321) |
Вторая полоса
Событие
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Значимые новеллы

В регионе появится новый закон об Общественной палате

На очередном заседании регионального парламента депутаты приняли ряд важных решений. В их числе – новый закон об Общественной палате региона, внесение изменений в областной бюджет, поправки в закон об обороте сельхозземель. Участие в заседании принял временно исполняющий обязанности губернатора области Николай Любимов.

Перед началом рассмотрения повестки дня глава региона обратился к депутатам. Он выразил надежду на поддержку, помощь и советы со стороны парламентариев.

– Рассчитываю на вашу поддержку и уверяю вас, что собираюсь постоянно обсуждать с вами стратегические вопросы развития Рязанской области, острые вопросы, которые волнуют ваших избирателей. Конечно, самое главное в нашей работе – открытость, общение с людьми, работа, направленная на реальные потребности людей, – сказал Николай Любимов.

Затем он вручил памятный знак Губернатора Рязанской области «Благодарность от земли Рязанской» Александру Тарасову – Почетному гражданину области, бывшему депутатом в пяти созывах областной Думы от КПРФ.

По традиции одними из первых вопросов стали поправки в бюджет области. Всего доходная и расходная части бюджета пополняются на 59,9 млн. рублей, дополнительно поступающих из федерального центра. Их большая часть – субсидии на поддержку малого и среднего предпринимательства (56,1 млн. рублей), а также это средства на оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, на развитие мелиорации земель сельхозназначения, на подготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства. Кроме того, 37,8 млн. рублей предусмотрено для софинансирования строительства детского сада в микрорайоне Семчино г. Рязани, 1,6 млн. рублей – на софинансирование капитального ремонта гидроузла на реке Лыбедь в областном центре.

В первом чтении принят проект закона «Об отдельных вопросах организации и деятельности Общественной палаты Рязанской области». Необходимость его разработки связана с изменениями федерального законодательства. Законопроект предполагает ряд нововведений. Так, срок полномочий членов нового состава Общественной палаты увеличивается до трех лет против сегодняшних двух. В числе главных новелл – и появление аппарата Общественной палаты, который будет осуществлять организационное, материально-техническое и иное обеспечение ее деятельности. Аппарат будет являться государственным учреждением либо подразделением госучреждения в соответствии с распоряжением правительства области.

Во втором, окончательном чтении поддержаны изменения в статью 3 областного закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Существовавшая до сих пор редакция закона ставила некоторые ограничения при вовлечении в оборот мелиорируемых земель: в нем был строго установлен минимальный размер образуемых новых участков из состава искусственно орошаемых или осушаемых сельхозугодий – 100% от конкретного мелиорируемого участка. Новая редакция закона снимает эту преграду: минимальный размер искусственно орошаемого или осушаемого участка теперь может соответствовать площади земельной доли, определенной на момент приватизации государственных сельскохозяйственных организаций.

Статья опубликована в номере 34 (5321) от 23 февраля 2017 года
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