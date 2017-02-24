На масленице в Рязани блины выпекали со скоростью 300 штук в час

Повара угощали всех желающих

Обжорный ряд - обязательная, а для многих и самая любимая часть масленицы - в этом году был особенно востребован у гостей. Сегодня на Лыбедском бульваре, главной площадке праздника, в холодную дождливо-снежную погоду рязанцы с удовольствием лакомились горячими блинами и чаем.

Елена Лазарева решила удивить народ большими круглыми блинами, которые шли в дополнение к шашлыку, а повар Вера Семеновна Бычкова угощала участников гуляния блинчиками с припеком. От обычных они отличались тем, что начинка (капуста, рыба, яблоки) добавлялась прямо в тесто. Вера Семеновна пекла блины с грибами из мещерских лесов.

Словно опытный жонглер Бычкова управлялась сразу с тремя сковородками. Пока на одну наливалось масло и тесто, на двух других уже подрумянивались бока блинчиков, и их можно было переворачивать. При этом Вера Семеновна еще и успевала гостей зазывать на свои блинчики с пылу с жару. Бычкова готовит с настоящим азартом. За плечами у нее 30 лет работы поваром на заводе Рязцветмет и 5 лет работы в столовой. Блины она выпекает со скоростью 300 штук в час. В прошлом году за масленицу Вера Семеновна напекла 2000 блинов. Быстро готовить главное лакомство масленицы ей помогает необычный способ приготовления на углях.

– Блины, любят жар, если готовить их на слабом огне, они не поджарятся и не будут румяными, – раскрывает свои секреты Вера Семеновна. – А еще блины любят внимание, их тесто нужно часто помешивать и обязательно по часовой стрелке.

Впрочем, не только блинами угощались рязанцы на масленице. Семья Акимовых блинов уже дома наелась, поэтому на обжорном ряде решила полакомиться пирогами с брусникой.

– Мы очень любим поесть на свежем воздухе, все становится в два раза вкуснее, а главное - просыпается хороший аппетит, – говорит глава семейства Акимовых.