Масленица в Рязани: дождь и слякоть праздник не испортили
– Я всегда хожу со своей внучкой на масленицу, чтобы познакомить ее с русскими традициями, песнями, плясками. Масленица - очень красивый душевный праздник, который особенно радует в серый пасмурный день, – говорит Ирина Зенкина.
Повеселиться на Лыбедский бульвар пришли много рязанцев. Непогода стала союзницей организаторов - не давала горожанам скучать и стоять на месте. Все желающие плясали и пели у главной сцены, где выступали профессиональные и народные фольклорные коллективы Рязани и области, а спеть частушки с гармонистами можно было у Главпочтамта.
Больше всего развлечений на масленице было для детей: карусели, горки, прыжки на батутах, веселые старты, шуточные бои.
Самые ловкие состязались за приз на ярмарочном столбе. А завершилась масленица традиционным сжиганием чучела.
23 февраля 2017