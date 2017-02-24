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Главная страница / Новости Рязани и области
24.02.2017, 19:02
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Праздник
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Масленица в Рязани: дождь и слякоть праздник не испортили

Непогода отпугнула немногих, а насыщенная праздничная программа не давала замерзнуть рязанцам на главной масленице города

– Я всегда хожу со своей внучкой на масленицу, чтобы познакомить ее с русскими традициями, песнями, плясками. Масленица - очень красивый душевный праздник, который особенно радует в серый пасмурный день, – говорит Ирина Зенкина.

Повеселиться на Лыбедский бульвар пришли много рязанцев. Непогода стала союзницей организаторов - не давала горожанам скучать и стоять на месте. Все желающие плясали и пели у главной сцены, где выступали профессиональные и народные фольклорные коллективы Рязани и области, а спеть частушки с гармонистами можно было у Главпочтамта.

Больше всего развлечений на масленице было для детей: карусели, горки, прыжки на батутах, веселые старты, шуточные бои.

Самые ловкие состязались за приз на ярмарочном столбе. А завершилась масленица традиционным сжиганием чучела.

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№ 34 (5321) от
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